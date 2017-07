Es muss sich um Serientäter der speziellen Sorte handeln. Vergangene Woche wurden vier bis fünf Kubikmeter Bauschutt in Sissach in einem Weiher abgeladen, der in einem Naturschutzgebiet liegt. Am Dienstag berichtete die Regionalpolizei Oberes Fricktal, dass im Gebiet Hardwald in Kaisten ein riesiger Berg Bauschutt in den Wald gekippt worden war. Auch in Wintersingen tauchte illegal entsorgter Müll auf.

Und nun Arboldswil. Dort liegt ein Haufen Müll, wie er bei Abbrüchen von Häusern entsteht, auf dem «Marcel Wunderlin Weg».

Die Baselbieter Polizei vermutet, dass es sich in allen vier Fällen um dasselbe Material handelt. Darauf lassen Tapetenstücke mit einem auffälligen Muster schliessen, die bereits in Sissach, Kaisten und Wintersingen aufgetaucht sind: Auf ihnen zu erkennen sind blumenartige Formen in grün- und brauntönen auf weissem Grund.