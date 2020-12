Befehlen, aber nicht zahlen: Die Gemeinden wollen das Gespräch mit dem Kanton

Finanziell steht Oberdorf das Wasser bis zum Hals. Gemeinderat Michael Wild schlug an der Gemeindeversammlung am Montag alarmistische Töne an. Für den Finanzchef ist klar: «Jetzt hilft nur noch der politische Weg.» Viele Kommunen schreiben rote Zahlen. Nun will Wild mit dem Kanton über Kosten- und Aufgabenteilung reden – und dazu andere Gemeinden sowie den Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) gewinnen.