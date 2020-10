Bei der Baselbieter BDP ist die Luft draussen

Es war Liebe auf den ersten Blick: Als Marc Bürgi, Präsident der BDP Baselland, Eveline Widmer-Schlumpf 2009 in der SRF-Politsendung «Arena» sah, dachte er: «Wow». «Sie argumentierte sachlich und bestimmt, und das, was sie sagte, hatte Hand und Fuss.» Das beeindruckte den damals 30-Jährigen so sehr, dass für ihn feststand: «Das wird meine Partei.» Er trat der BDP Baselland bei, und von da an ging es für ihn und die Partei im Kanton bergauf.

Er wurde in den Einwohnerrat in Pratteln gewählt, 2011 gewann die BDP drei Sitze im Baselbieter Landrat und erzielte einen Wähleranteil von 5,5 Prozent. Man setzte Hoffnung in die neue Partei, glaubte, die Gewinne seien der Anfang von etwas Grossem. Im Herbst 2011 schrammte die da noch junge Partei haarscharf an einer Sensation vorbei: Nur um wenige hundert Wählerstimmen verpasste die BDP einen Nationalratssitz im Baselbiet.

Durchhalteparolen des Parteipräsidenten

Doch wie sich später herausstellte, war der Erfolg nur von kurzer Dauer. Schon bei den kantonalen Wahlen 2015 schaffte es nur noch Marie-Therese Müller ins Parlament, Marc Bürgi konnte seinen 2011 gewonnenen Sitz nicht verteidigen. Heute besetzt die bürgerlich-demokratische Partei gar keinen Sitz mehr. Trotz der Verluste übt sich Bürgi in Durchhalteparolen: «Krise? Wir befinden uns überhaupt nicht in einer Krise», sagt er am Telefon.