Dafür, dass das Gleis eine Spurweite von nur 7 1/4 Zoll – 18,4 Zentimeter – aufweist, rollt der Güterzug erstaunlich ruhig über den Rundkurs der Stiftung «Ysebähnli am Rhy». Mit bis zu zehn Stundenkilometern zieht die Landschaft vorbei. Locker bewältigt der 120 Kilo schwere Nachbau einer Dampflok der Santa Fe Railroad die Steigung. Blätter stieben auf, wenn die seitlichen Zylinderentwässerungsventile Druck ablassen. Giftig hallt der Pfiff der Lok, das Quietschen in den Kurven klingt wie bei einer Original-Eisenbahn, nur etwas leiser.

Der Zug ist ein Gast aus Karlsruhe. Liebevoll hat Heinz-Dieter Patszak Schäufelchen um Schäufelchen die Anthrazitkohle in die Feuerbüchse befördert, bis das Überdruckventil anzeigte, dass das Dampfross genug Kraft hat. Eine Dreiviertelstunde braucht so eine Gartenbahnlok, um im 12-Liter-Kessel genug Druck aufzubauen, die grösseren wie die «Hannibal» eine halbe Stunde länger. Würde man sie schneller auf Betriebstemperatur bringen, könnte dies zu kritischen Spannungen im Stahl führen. Diese Technik erfordert Gefühl. Das neunte Mal sei er nun hier am internationalen Dampftreffen, berichtet Patszak. Er schätzt die Stimmung auf der Prattler Anlage, und am Abend im Wohnwagen das Fachsimpeln mit Kollegen: Lok-, Wagen- und Gleisbau, Stellwerk, Signale und Weichenantrieb. «Bei uns in Karlsruhe haben die Ratten immer die Pneumatikschläuche der Weichen angefressen, deshalb mussten wir auf Elektroantrieb umstellen.»

Mehr Steigung als am Gotthard

Solche Probleme kennt Hannibal – mit bürgerlichem Namen Jürg Wohlschlegel – auch. Die Anlage, mit Helfern in unzähligen Arbeitstagen gebaut, ist sein Lebenswerk. «Ich habe einen Riesenrespekt vor den damaligen Ingenieuren» erklärt er seine Motivation. «Die machten das alles ohne Computer.» Mit solchen Treffen, bei denen Gross und Klein gratis Runden drehen kann, sollen die Kinder lernen, was eine Dampflok ist. Der Augenschein zeigt: Die «Kinder» sind entweder U 8 oder Ü 40. Dazwischen klafft eine Alterslücke.

Hannibal hat auch Loks gebaut. «Bei den Kleinen war das Problem, dass ich entweder zum Mitfahren hätte 30 Kilo abnehmen müssen – oder halt eine Grössere baue.» Er entschied sich für die zweite Lösung, die erste war «zu kompliziert». Der Bau nahm vier Jahre in Anspruch. «So ein Dampfkessel hat 20 000 Teile.» Die Pläne muss man sich genehmigen lassen. «Aber bis 200 Liter Kesselgrösse darf man in der Schweiz frei bauen.» Fünf bis sechs Pferdestärken entwickeln die kleinen Dampfrosse. Das reicht allemal, um bis zu 25 Erwachsene durch den Rundkurs zu ziehen, selbst da, wo die Steigung 45 Promille – mehr als auf der Gotthardstrecke – beträgt. Kritisch wird es erst, wenn es anfängt zu regnen und die Räder durchdrehen.

Doch an diesem Sonntagvormittag bleibt’s trocken. Regelmässig fahren voll besetzte Züge vorbei. Oft sitzen die Kleinen auf dem Schoss der Väter, die Mütter stehen fürs Erinnerungsfoto als Trainspotter an der Strecke.

Stolz ist die Stiftung auf den rollstuhlgängigen Wagen, den sie am Wochenende einweihte – nicht ohne Kinderkrankheiten: Beim Rückwärtsfahren hängen die Räder am Weichenherz ein und entgleisen. Während draussen die Besucher sich der Bratwurst hingeben, beheben die Techniker im nach Schmierfett duftenden Depot den Mangel: Die Spur war etwas zu weit, da müssen Distanzscheiben raus. 7 1/4 Zoll ist eben doch recht schmal.