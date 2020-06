«Beim Namen nennen»: Kirche gedenkt 38'739 Opfern der Flüchtlingskrise

38'739 Namen werden ab dem 20. Juni, 12 Uhr, während 24 Stunden in der Offenen Kirche Elisabethen in Basel vorgelesen. Es sind die Namen der Flüchtlinge, die seit 1993 an den Aussengrenzen Europas ihr Leben verloren haben. Nachdem die Namen aller Verstorbenen letztes Jahr in der Offenen Kirche Bern und in der Citykirche Offener St. Jakob in Zürich vorgelesen wurden, ist es dieses Jahr das erste Mal, dass die Aktion «Beim Namen nennen» auch in Basel stattfindet.

Organisiert wird die Aktion von der Offenen Kirche Elisabethen in Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt, der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, der römisch-katholischen Kirche Baselland der reformierten Kirche Baselland sowie der christkatholischen Kirche Baselland, wie einer gemeinsamen Medienmitteilung zu entnehmen ist. Die Vorbereitungen laufen seit dem 1. Juni: Über 3000 der 40'000 bereitgestellten Namensstreifen sind bereits mit Namen, Datum, Geschlecht, Herkunftsland und Todesumstände der Opfer beschrieben. Für die 48 Leseeinheiten, die jeweils rund 25 dauern, wurden schon alle Vorlesenden gefunden. Für die fünfminütigen Unterbrüche dazwischen haben sich 19 Einzelpersonen oder Gruppen gemeldet, welche die Pausen musikalisch, mit Theater oder Text füllen.

Zusätzlich zur Aktion «Beim Namen nennen» werden Briefe geschrieben. «38'739 handgeschriebene Briefe sollen gesammelt und an den Bundesrat sowie an das Parlament abgegeben werden», heisst es in der Mitteilung. Sie sollen den Bundesrat dazu auffordern, sich in Absprache mit den europäischen Partnern für Lösungen einzusetzen, die sichere Fluchtwege ermöglichen.