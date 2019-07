Die Fahrt eines Junglenkers in Duggingen hat am Montagmorgen in einer Böschung geendet. Er blieb unverletzt, sein Auto wurde demoliert. Der 18-Jährige stand unter Cannabis und musste seinen Ausweis abgeben; er wird verzeigt.

Der Junglenker war Auf der Seewenstrasse bergwärts unterwegs, als er kurz vor acht Uhr kurz nach der Seewental-Garage «aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen» auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sein Auto pflügte darauf in die Böschung und kollidierte mit mehreren massiven Holzpfosten, bis es zurück auf der Strasse stehen blieb.