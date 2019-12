Besser gereinigte Abwässer durch neue Anlage

Die sogenannte Flotationsanlage sei als Teil der schrittweisen Modernisierung und Erweiterung der ARA Rhein in Pratteln. Die Planungs- und Bauarbeiten haben zwei Jahre gedauert.

ARA Rhein ist eine der grössten Abwasser-Reinigungsbetriebe der Schweiz. Seit 1975 reinigt sie in einem mehrstufigen Verfahren Gemeindeabwässer aus sechs Gemeinden sowie Industrieabwässer der produzierenden Betriebe aus dem Gebiet Muttenz-Schweizerhalle-Pratteln.

Neuerungen im schweizerischen Gewässerschutzgesetz würden es notwendig machen, so die ARA Rhein, die Anlage bis 2027 zu modernisieren. «Die Kosten in der Grössenordnung eines zweistelligen Millionenbetrags, werden anteilig von den an der ARA Rhein beteiligten Partnern (Industrie, Kanton Basel Landschaft und Gemeinden) getragen», schreibt die ARA Rhein in ihrer Medienmitteilung.