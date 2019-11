Betrunkener 21-Jähriger verliert die Kontrolle und schrottet sein Auto

Der 21-jährige Fahrzeuglenker fuhr um 2.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Buckten. In einer Linkskurve geriet er gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei von Mittwoch über die rechtsseitige Böschung und kollidierte mit einem Leitpfosten. In der Folge überschlug sich das Auto mehrere Male.

Der verletzte Lenker musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Beim Lenker wurde 1,7 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Er wird nun an die Baselbieter Staatsanwaltschaft verzeigt.





