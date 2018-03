Im Rahmen des nationalen Bildungsaufstandes veranstaltete das «Netzwerk der Schüler*innenorganisationen beider Basel» (SOBA) eine eigene Aktionswoche, die vom 19. bis 23. März dauert. Der Höhepunkt dieser Woche war die interkantonale Protestaktion vom Freitagnachmittag vor dem Regierungsgebäude in Liestal. 400 Schüler und Schülerinnen tauchten auf, um an der symbolischen Begräbnisfeier zu Ehren der totgesparten Bildung teilzunehmen und so gegen den Bildungsabbau zu demonstrieren.