Als Mike Keller das Wort «Ärztehochburg» hört, lacht der Binninger Gemeindepräsident laut. «Ja, Sie haben recht. Und die Ärztedichte ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen.»

Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Erst im Februar gab die Psychiatrie Baselland bekannt, 2020 von Münchenstein an die Binninger Hauptstrasse umzuziehen. An der zentralen Verkehrsader des Agglomerations-Ortes ist die Ärztedichte augenfällig. «Dr. Med.», «Praxisklinik» oder «Ästhetische Chirurgie»: Unzählige Schilder säumen die Hauseingänge an der Hauptstrasse. Im Telefonbuch ergibt die Suche nach «Dr. Med.» in Binningen 177 Treffer. In vergleichbaren Gemeinden wie Allschwil (90), Reinach (84) oder Münchenstein (64) sind die Zahlen markant tiefer.

Nur Baselbieter geben Medis

Einer dieser «Dr. Med.» ist Dieter Frei. Er führt seit 18 Jahren eine Praxis in Binningen. Zudem ist er Leiter des Notfalldienstes, den die Gemeinde gemeinsam mit Bottmingen führt. Binningen als Ärztehochburg? Frei relativiert: «Binningen hat gefühlt Europas grösste Dichte an Psychiatern und Gynäkologen. Im Vergleich zu den anderen Baselbieter Agglomerationsgemeinden weist sie aber nicht mehr Hausärzte auf.»

Hohe Grundversorger-Dichten im Radius der Grossstädte sind ein schweizweites Phänomen. Im Raum Basel ist es wegen der Landesgrenzen eine besondere Konzentration. Bessere Bedingungen im Baselbiet verstärkten den Effekt, dass es an der Stadt-, die zugleich Kantonsgrenze ist, aussergewöhnlich viele Ärzte gibt. Vor zehn Jahren war der Taxpunktwert der Baselbieter Ärzte noch drei Rappen höher als in Basel-Stadt. Mittlerweile wurde er angeglichen.

Ein weiterer Vorteil der Baselbieter Ärzte ist die Selbstdispensation. Also das Recht, Medikamente abzugeben. Doch die Gewinnmarge sei aufgrund diverser Kosten in den letzten zwanzig Jahren stark gesunken, so Frei. 2008 wollte die SP den Baselbieter Ärzten das Privileg der Medikamentenabgabe nehmen. Apotheker seien dafür besser ausgebildet. Zudem sei es ein falscher finanzieller Anreiz für Ärzte, zur Diagnose auch noch die Medikamente selber zu verkaufen, argumentierte die SP. Der Baselbieter Landrat hielt an der Selbstdispensation fest. «In selbstdispensierenden Kantonen sind die Medikamentenkosten gemäss Santésuisse tiefer», sagt Frei.