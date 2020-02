Binningen: Kontroverse um Liegenschaftsverkauf

Der «Schandfleck» an der Binninger Hauptstrasse soll bald überbaut werden. Es sind die Geschäfte, die der Einwohnerrat eigentlich bloss «zur Kenntnis» nehmen darf, die gerne viel zu reden geben: So hat der Binninger Gemeinderat im Oktober 2019 die noch immer mit «Strizzi» angeschriebene Liegenschaft an der Hauptstrasse 14 an Private verkauft und dieses Geschäft eben zur Kenntnisnahme an das Gemeindeparlament gemeldet. Der Verkauf sorgte am Montag im Einwohnerrat für lange Diskussionen.