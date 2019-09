Das Ärgernis ist alt, die Forderungen klingen inzwischen radikal: Die Binninger CVP verlangte in einem Vorstoss, der Gemeinderat solle ein Verbot wild aufgehängter Plakate vor Abstimmungen und Wahlen prüfen. Und die SP forderte zumindest ein Reglement, sodass alle Parteien gleich lange Spiesse besitzen und nicht uferlos plakatiert wird. Am Montag ging der Einwohnerrat die Sache dann gemächlicher an.

«Die Plakate sind wichtig für die Entscheidungsfähigkeit der Bevölkerung. Aber wenn es als Störung empfunden wird, bewirken wir das Gegenteil», sagte Einwohnerrätin Rahel Amacker (CVP). Auch Daniel Setz (FDP) betonte, man sei für eine «massvolle» Plakatierung. Und Bettina Benthaus (SP) kommentierte: «Ohne Reglement wird es wohl nicht gehen.»

Gemeindepräsident Mike Keller bestätigte, man erhalte von den Einwohnern viele Reklamationen wegen der Plakate. Aber er selbst sei überzeugt, dass man noch die konventionellen Werbemittel brauche, man könne nicht alles «über das Digitale» machen. Im Gemeinderat habe man daher darüber nachgedacht, organisierte Plakatstellplätze zur Verfügung zu stellen. Mögliche Standorte waren bereits im Gespräch.

Allerdings löse sich das Problem möglicherweise von selbst: Firmen aus der Branche hätten in Gesprächen darauf hingewiesen, dass herkömmliche Plakate ein Auslaufmodell seien, sagte Keller. Da mehrere Parteien vorgeschlagen hatten, die Gemeinde solle geordnet Flächen für die Plakate zur Verfügung stellen, möchte der Gemeinderat nun eine zukunftsfähige Lösung suchen. «Das wird mit Investitionen verbunden sein», warnte Keller. Bereits im Oktober wolle man zusammen mit allen Parteien konkrete Lösungen besprechen.

Günstiges Mittel für kleinere Parteien

Marc Schinzel (FDP) gab zu bedenken, ein kommunales Verbot würde etwa bei Plakaten an Kantonsstrassen nichts bewirken. «Es gibt auch APG-Plakate. Es ist immer die Frage, wohin dann das Geld fliesst». Bei allen Nachteilen ermöglichten wilde Plakate auch kleineren Parteien einen Auftritt, weil sie günstig seien. «Was wären die Konsequenzen für die Parteien, wenn sie neue Wege suchen müssten? Die SP hat ein doppelt so grosses Wahlkampfbudget wie wir, sie könnte locker auf den Plakatdschungel verzichten», meinte schliesslich Roman Oberli (SVP). Die Gegenseite antwortete mit Gelächter. Dennoch: Die Motion der SP wurde mit 20 zu 18 Stimmen knapp, ein Postulat der CVP zur Prüfung von Lösungen mit 36 zu 1 Stimmen indes sehr deutlich überwiesen.

Nun muss sich der Gemeinderat eine Lösung ausdenken. Ein Totalverbot ist offenbar kein Thema mehr. Bis zu den Gemeindewahlen im Februar 2020 werde die Zeit für eine Umsetzung aber keinesfalls reichen, warnte Mike Keller: «Es ist nicht möglich, das rasch durchzuspielen».