Der Segen des Finanzausgleichs

Good News hatte Gemeindepräsident Christof Hiltmann am Montagabend zum Budget zu verkünden. Die Gemeinde Birsfelden rechnet 2018 mit schwarzen Zahlen. Vorgesehen ist ein Überschuss in der Höhe von 373 170 Franken. In den Rechnungen 2014, 2015 und 2016 hatte in der Kasse jeweils ein Loch geklafft, auch für das laufende Jahr ist ein negativer Abschluss vorgesehen.

Erfreulich sind die Aussichten auch beim horizontalen Finanzausgleich des Kantons. Die Steuerkraft der Gebergemeinden verbessert sich, davon profitieren die eher finanzschwachen Orte im Baselbiet, so auch Birsfelden. Betrugen die Transferzahlungen inklusive Kompensationen 2016 noch 8,8 Millionen Franken, so steigt dieser Betrag 2018 auf 11,3 Millionen an und dürfte auf diesem Niveau verbleiben.

Trotz der guten Aussichten rechnet Birsfelden mit einer höheren Verschuldung. Das hat damit zu tun, dass die Kosten in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung steigen und hohe Investitionen anstehen. (bwi)