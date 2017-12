Elisabeth Schirmer-Mosset verlässt das Bankratspräsidium damit ein Jahr vor Ablauf der jetzigen Amtsperiode, wie die BLKB am Dienstag mitteilte. Nach Anpassungen in der Organisation sowie der Ernennung des neuen Bank-CEO John Häfelfinger sei ein guter Zeitpunkt, das Amt weiterzugeben, wird Schirmer in der Mitteilung zitiert.

Erstmals in den Bankrat gewählt worden war Elisabeth Schirmer im Jahr 2000. An der Bankrats-Spitze steht sie seit Sommer 2011.

Schirmers Nachfolge werde voraussichtlich im Frühling 2018 bekannt gegeben. Es sei vorgesehen, das Amt extern zu besetzen. In den nächsten Tagen soll das Bankratspräsidium vom Kanton und der BLKB gemeinsam ausgeschrieben werden. Nach dem geänderten Kantonalbankgesetz erfolgt die Wahl neu durch die Baselbieter Regierung.