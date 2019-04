Evelyne Mathis-Saladin (31) ist so richtig glücklich. Soeben hat sie ihr Diplom als bäuerlich-hauswirtschaftliche Absolventin der landwirtschaftlichen Berufsfachschule Wallierhof Riedholz erhalten. Und bald will sie das Gelernte in einem neuen Geschäftsfeld anwenden. Sie plant zusammen mit ihrem Ehemann in Bottmingen, das Blumenfeld auf dem Hof ihrer Schwiegereltern neu zu vermarkten sowie neue Selbstpflückangebote zu lancieren.

«Wir denken an Gemüse zum Selberernten. Ich glaube, das gibt es in der Schweiz noch nicht.» Auf dem Blumenfeld des Mathis-Hofes gedeihen schon seit Jahren erfolgreich rund 300 verschiedene Blumensorten zum Selberpflücken auf einer Hektare. Dieses Geschäft soll ausgebaut werden.

Mit der «Scholle verwachsen»

Man könnte sagen, Evelyne Mathis-Saladin sei mit der «Scholle verwachsen». Sie ist in Hochwald, ebenfalls auf einem Bauernhof, der Tüfleten, aufgewachsen. «Der Name hat nichts mit dem Teufel zu tun, sondern bezeichnet die Lage, eine tiefe Ebene», sagt die 31-Jährige und lacht. Mit diesem Namen werde sie immer wieder mal aufgezogen. «Nach der Bezirksschule in Büren stand mein Berufswunsch fest: Landwirtin. Diejenige, die Traktor fährt, Kühe melkt und Getreide anbaut.»

So hat sie es zu Hause beim Helfen auf dem Betrieb erfahren. «Die Lehrer meinten zwar, ‹du kannst mehr als Kürbisse auflesen›.» Doch diese Negativ-Haltung habe sie in ihrem Berufswunsch nur bekräftigt. «Meine drei Geschwister und ich haben unseren Eltern stets auf dem Hof geholfen – und das auch sehr gerne.» So absolvierte sie das erste Berufsjahr in Witterswil und das zweite in Aetigkofen auf dem Ischhof. «Dann kamen noch die Winterkurse am Wallierhof hinzu, und nach dem Abschluss reiste ich für ein paar Monate nach Kanada.»