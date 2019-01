Am Freitagabend feuerten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Maiersackerweg in Laufen das Cheminée an. Kurz nach 22.30 bemerkten Kurz nach 22.30 Uhr bemerkten sie Rauch im Wohnzimmer.

Das Feuer gelang in die Zwischendecke und breitete sich dort aus. Die angerückte Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein offener Brand konnte nicht entstehen. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache ist unklar und wird derzeit durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft abgeklärt.

Die Polizeibilder vom Januar: