Brand in Gewerberäumen – Forensiker klären Ursache ab

In Zwingen hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. In Gewerberäumlichkeiten einer Geschäfts- und Wohnliegenschaft an der Riedstrasse brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd schnell und löschte ihn. Es wurde niemand verletzt. Gemäss der Polizei Basel-Landschaft entstand Sachschaden.

Die Brandmeldung ging um kurz nach ein Uhr nachts bei der Polizei ein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Sie wird durch die Forensik der Polizei Basel-Landschaft abgeklärt.

