Glück im Unglück. Im ersten Moment war völlig unklar, ob mitten in Pratteln giftige Stoffe in die Umwelt gelangt sind. Bei der Chemiefirma Galvaplast direkt neben dem Bahnhof war am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen.

Die teilweise kritisierte Alarmierung via soziale Medien scheint letztlich gut funktioniert zu haben. Sowohl am Sonntag als auch am Montag hat sich auf der Notfallstation des Kantonsspitals Baselland jeweils nur eine Person mit gereizten Atemwegen ambulant behandeln lassen. Mit gar keinen Fällen konfrontiert war das Unispital Basel, erklärt Sprecher Nicolas Drechsler. Daneben musste ein Feuerwehrmann wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Spital, konnte aber ebenfalls kurz darauf wieder entlassen werden.

Mittlerweile hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft den Fall übernommen und ein Untersuchungsverfahren eröffnet. «Die Brandermittler und Forensiker nehmen jetzt ihre Arbeit auf», erklärt Sprecher Thomas Lyssy. «Das Gebäude ist für die Untersuchung freigegeben worden.» Parallel dazu werden die dort gelagerten Chemikalien durch Spezialisten der Feuerwehr fachgerecht entsorgt.