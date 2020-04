Brand in Reinach: 20 Hühner sterben qualvoll

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet zwischen 3 und 3.30 Uhr ein Hühnerstall an der Erlenhofstrasse in Reinach in Brand. Personen wurden keine verletzt, die 20 Hühner verendeten aber qualvoll, wie die Polizei Basel-Landschaft in ihrer Mitteilung schreibt.

Was zum Brand geführt hat, ist noch unklar, Brandstiftung steht jedoch im Vordergrund der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Bei Hinweisen sollen sich Zeugen bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal unter der Nummer 061 553 35 35 melden.