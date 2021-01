Brennholz-Engpässe: Wald beider Basel widerspricht der Landi

Wald beider Basel kritisiert die Landi, weil sie in ihren Läden Brennholz aus Osteuropa verkauft. Der Grund: Lieferengpässe hier in der Heimat. Wald beider Basel will der Landi aber nicht so recht glauben. Man sieht aber auch ein, dass es für Landi in der Schweiz schwieriger ist als in Osteuropa.