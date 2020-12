Brief der Privatspitäler: Ausgeliehenes Personal am Bruderholzspital zu schlecht geschützt?

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) braucht Hilfe. Das eigene Personal ist bei der Pflege der Coronapatienten am Anschlag. Wie im Basler Universitätsspital und Claraspital helfen deshalb Pflegende und Anästhesisten der Privatspitäler aus. Im Moment sind sieben externe Pflegefachkräfte am KSBL im Einsatz. Diese Personalausleihe ist vertraglich vereinbart. Und keineswegs konfliktfrei. So sah sich der Kanton Basel-Stadt Anfang Dezember genötigt, den Basler Privatspitälern zu drohen, per Verfügung mehr Mitarbeitende abzuziehen. In Baselland lief die Zusammenarbeit bis jetzt eigentlich gut. Bis jetzt.

Nun erheben die vier Baselbieter Privatspitäler Hirslanden Birshof, Vista Klinik, Ergolz Klinik und Rennbahnklinik happige Vorwürfe ans KSBL. Am Montag versendeten sie einen Brief an den KSBL-CEO Norbert Schnitzler. Im Schreiben, das der bz vorliegt, beklagen die vier Klinikdirektoren, dass vier ans Bruderholzspital ausgeliehene Mitarbeitende vom Birshof und der Vista Klinik nach ihren Einsätzen auf den Corona-Bettenstationen des 6. und 12. Stockwerkes krank geworden seien. Zwei seien coronapositiv und zwei hätten einen anderen Infekt.

Bessere Masken und Schulungen gefordert

Im Brief halten die Privatspitäler zwar fest, dass dies auch bloss eine «unerklärbare Häufung» sein könne. Die Fälle lösten aber aus, dass sie die Arbeitsbedingungen am KSBL näher unter die Lupe nahmen: «Mit grossem Erstaunen mussten wir feststellen, dass sich das KSBL zwar an die Empfehlungen von Swissnoso (nationales Zentrum für Infektionsprävention, Anm. d. Red.) hält, jedoch keine zusätzlichen Hygiene-Schutzvorkehrungen für das Personal eingeführt hat», heisst es im Schreiben.

In den Privatspitälern müssten Mitarbeitende, die coronapositive Patienten betreuen, die besseren FFP2-Masken sowie Einwegkittel und Schutzbrillen tragen. Auch müssten sie sofort in Quarantäne, wenn sie sich haben testen lassen. Am KSBL ist dies erst nötig, wenn das Testresultat vorliegt, ausser man zeigt klare Symptome. Auch werden FFP2-Masken bloss auf der Intensivstation eingesetzt. Brisant: «Laut Aussage unserer Mitarbeitenden wurde ihnen das Tragen von FFP2-Masken untersagt», steht im Brief. Für die Privatspitäler steht der Schutz ihrer Mitarbeitenden im Zentrum. «Wenn wir nun Personal ins KSBL, namentlich ins Bruderholzspital, ausleihen, gehen wir davon aus, dass diese Aufgabe durch das Bruderholzspital übernommen wird.»