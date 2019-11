Bumann warten lassen – keine gute Idee: Der TV-Restauranttester wird von einem Buusner Paar arg versetzt

Eishalle Sissach, kurz vor 19 Uhr. Das Essen sollte längst da sein, schon seit fast einer halben Stunde. Doch nichts rührt sich in der Halle an diesem Montagabend – und auch nicht davor: kein Catering-Service in Sicht. Nur Regen und Dunkelheit.

Daniel Bumann und Daniel Stocker versuchen es noch einmal. Stocker, der das Essen bestellt hat, nimmt sein iPhone hervor, wählt abermals die Nummer von Bambus Catering aus Buus, stellt den Lautsprecher an. Wieder die Combox. Wieder nichts. «Gopfärtelli», entfährt es Bumann in schönstem Walliserdeutsch. Der Restaurant-Tester wird ungeduldig. «Die haben ihr Lehrgeld schon bezahlt», sagt er. «Aber es ist gar nicht so schlecht, wenns nicht ideal läuft. Dafür bin ich ja da: Zeigen, was zu verbessern ist.» Zu lernen gibt es einiges an diesem Abend für die Inhaber von Bambus Catering. Noch ahnen sie aber nichts davon.

Seit über zehn Jahren testet Bumann für den Fernsehsender «3+» Restaurants, bei denen es im Gebälk ächzt. 82 Küchen inspizierte der Sternekoch und Kochbuchautor bisher. Tränen gab es häufig, in mancher Folge flogen Teller durch die Luft – einmal sogar Stühle. Doch nicht selten hilft Bumann seinen Berufskollegen aus der Patsche, ist die letzte Rettung.