Eine dringende Interpellation der FDP im Einwohnerrat Pratteln wollte vor allem eine Frage beantwortet haben: «Lehnt der Gemeinderat ein Asyl-Ausreisezentrum ab?» Im Vornherein hatte der Gemeinderat unterschiedliche Signale ausgesendet, ob er damit einverstanden ist, dass der Bund eines seiner drei Nordwestschweizer Asylzentren in Pratteln erstellt. Auch nach mehreren Medienberichten war nicht klar, was die persönliche Meinung des Gemeindepräsidenten, was eine definitive Haltung des Gemeinderats und was noch Gegenstand von Abklärungen und Überlegungen ist.

Auch jetzt vor dem Einwohnerrat gab Gemeindepräsident Stephan Burgunder (FDP) keine abschliessende Antwort auf die Frage der FDP – und doch zeigte er sich gesprächsbereiter als zuletzt: «Grundsätzlich ist es heute zu früh, irgendwelche Fragen bezüglich Bundesasylzentrum zu beantworten, weil schlicht noch viel zu viel unklar ist.» Er bestätigte, dass das vom Bund vorgeschlagene Grundstück nicht zonenkonform sei. «Auch bezüglich raumplanerischer und architektonischer Einbettung des Gebäudes in unsere Gemeinde haben wir Bedenken.» Es dürften keinesfalls «Baracken mit Maschendrahtzaun» entstehen, «das Gebäude muss zur Aufwertung unserer Gemeinde beitragen». Einen anderen geeigneten Standort habe man gesucht, aber nicht gefunden.