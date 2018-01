Ein Mann aus Sri Lanka, der 1992 als Asylbewerber in die Schweiz gekommen ist, muss die Schweiz definitiv verlassen. Zum Verhängnis wurden ihm hohe Schulden sowie die jahrelange Unterstützung durch die Sozialhilfe.

Der heute 48-jährige Staatsangehörige aus Sri Lanka reiste im Sommer 1992 als Asylbewerber in die Schweiz ein. Sechs Jahre später heiratete er eine Landsfrau, die im Jahr 1999 eine Tochter gebar. Später wurde die Familie vorläufig aufgenommen und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung.

Inzwischen ist die Ehe geschieden, wobei die jetzt volljährige Tochter bei der Mutter blieb. Vor fünf Jahren heiratete der Mann ein weiteres Mal, eine Asylbewerberin aus Sri Lanka. Das Amt für Migration des Kantons Baselland verweigerte der Frau jedoch, in der Schweiz zu bleiben, worauf diese nach Sri Lanka zurückkehrte.

Tief in der Kreide

Im März 2016 entschied das Amt für Migration, dem Mann die Aufenthaltsbewilligung nicht mehr zu verlängern und ihn aus der Schweiz wegzuweisen. Zur Begründung verwies das Amt auf die Schuldenwirtschaft des Mannes und auf die Tatsache, dass er deswegen schon dreimal ausländerrechtlich verwarnt worden war.

Der Mann hatte seit 2006 immer wieder Sozialhilfe bezogen, bisher insgesamt rund 70'000 Franken. Hinzu kommen Betreibungen in der Höhe von über 406'000 Franken und offene Verlustscheine in der Höhe von mehr als 145'000 Franken. Sowohl der Regierungsrat als auch das Kantonsgericht Baselland wiesen gegen die Wegweisung erhobene Beschwerden ab.

Kürzlich musste sich auch das Bundesgericht mit dem Fall befassen. Das Gericht ist gar nicht auf die Beschwerde eingetreten. Denn grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Allenfalls könnte ein Anspruch unter dem Aspekt Privatleben in Betracht kommen. Angesichts des wiederholten Sozialhilfebezugs, der hohen Verschuldung und wenig stabiler Erwerbssituation kommt ein weiterer Aufenthalt im konkreten Fall aber nicht infrage.

Keine Verwurzelung

Dazu fehlt es auch am Erfordernis besonders vertiefter, über eine normale Integration hinausgehender Bindungen gesellschaftlicher oder beruflicher Natur und vertiefter sozialer Beziehungen zum ausserfamiliären beziehungsweise ausserhäuslichen Bereich – sprich: Es fehlt an einer eigentlichen Verwurzelung in den hiesigen Verhältnissen.

Damit steht fest, dass der Mann nach 26-jähriger Anwesenheit in seine Heimat – und zu seiner dort lebenden Frau – zurückkehren muss.