Er wisse auch nicht, was er bei seinem ersten Auftritt am Pfeffinger Forum vor drei Jahren falsch gemacht habe, dass er schon wieder eingeladen wurde. Mit dieser Frotzelei waren Bundesrat Johann Schneider-Ammann die Lacher gewiss. Die rund 500 Zuhörer in der Pfeffinger Mehrzweckhalle hatten jedenfalls an seinem Gastreferat zur «Chance Digitalisierung» kaum etwas auszusetzen. «Das war ein interessanter Abend», hiess es beim Hinausgehen, nachdem gegen 22 Uhr Veranstalter Paul Schär die diesjährige 26. Ausgabe für beendet erklärt hatte; dies nicht ohne die Ankündigung zu machen, dass auch im 2018 ein Bundesrat das Pfeffinger Forum beehren wird, dannzumal Verteidigungsminister Guy Parmelin.

Diese hohe Bundesratspräsenz an einer «Privatveranstaltung» sei alles andere als selbstverständlich, liess Schneider-Ammann am dem Forum vorangehenden Apéro der Gemeinde Pfeffingen wissen. Sobald mehr als dreimal hintereinander ein Bundesrat da gewesen ist, würden die Veranstalter falsche Ansprüche entwickeln, was man im Bundesrat tunlichst zu vermeiden suche. «Aber Schär macht es einfach sehr geschickt», lobte der Emmentaler den Baselbieter. Erst danach verriet der Bundesrat den wahren Grund für sein Kommen. «Schär ist ein Abbild meines ehemaligen Französisch-Lehrers.» Also: Impossible de refuser!