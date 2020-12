Burnout und wirtschaftliche Probleme: Spitex Seeblick ist am Ende

Die Situation bei der Spitex Seeblick hat sich wegen der Coronakrise zusehends verschlechtert. Dies habe zu einem Burnout des Hauptverantwortlichen und zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens geführt, heisst es in einer Mitteilung.

Bedarf an betreutem Wohnen steigt

«Die Folgen sind eine anstehende Geschäftsaufgabe und damit verbunden der Verzicht auf die Weiterführung des betreuten Wohnens in Hölstein.» Laut der Schmid Immobilien AG Oris steigt der Bedarf an dieser Wohnform. Deshalb will sie die Räumlichkeiten rasch wieder für eine gleiche oder ähnliche Nutzung vermieten.

Die Zehntenscheune, ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, ist auf den vergangenen Frühling hin frisch umgebaut worden. Im Erdgeschoss betreibt die Bangerter Bäckerei-Konditorei AG ein Café-Restaurant mit Verkaufsladen.