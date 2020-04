Caroline Rietschi zur Situation auf den Gemeindeverwaltungen: «Digitalisierungsschub hat grossen Schritt erfahren»

Wie sind die Baselbieter Gemeindeverwaltungen in der Coronakrise organisiert?

Caroline Rietschi: Grundsätzlich funktionieren alle Verwaltungen. Zur Verfügung steht die ganze Palette an Dienstleistungen, die man sinnvoll anbieten kann. Aber alles auf Distanz. Zahlreiche Angestellte arbeiten von zu Hause aus. Dort, wo es nicht möglich ist, achtet man darauf, dass in den Verwaltungsräumlichkeiten die Abstandsvorschriften eingehalten werden.

Von Homeoffice wird viel Gebrauch gemacht.

Ja. In grösseren Verwaltungen arbeiten einige Leute daheim. Denn selbst wenn man im Büro die Abstandsregeln einhält, hat man trotzdem stets Kontakt; ein gewisses Restrisiko bleibt. In ganz kleinen Verwaltungseinheiten mit ein oder zwei Personen drängt sich Homeoffice nicht auf, weil sie gut aneinander vorbeikommen.

Sind bei sämtlichen Gemeindeverwaltungen im Baselbiet die sonst offiziellen Öffnungszeiten vorübergehend aufgehoben?

Davon gehe ich aus, aber einen Gesamtüberblick habe ich nicht. Die Leute können zurzeit nicht einfach am Schalter erscheinen und dieses und jenes wollen. Das ist nur nach vorgängiger Anmeldung möglich, auf die man jedoch immer einen Termin erhält.

Ist nun der Kontakt per Telefon oder E-Mail umso intensiver?

Das ist so. Die meisten Verwaltungen bieten ihre Dienste online und per Telefon an. Mit dieser Coronakrise hat der Digitalisierungsschub nochmals einen grossen Schritt erfahren. Die Gemeindeverwaltungen, die zuvor schon sehr digital unterwegs waren, hatten es nun ein wenig einfacher. Die anderen mussten diesbezüglich aktiver werden.

Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung?

Mittlerweile gut. Zu Beginn gab es Leute, die für die neue Situation weniger Verständnis hatten, was auch logisch ist. Aber sie realisieren jetzt, dass sie nicht wegen jeder Kleinigkeit, sondern bloss für das Notwendigste die Verwaltung direkt aufsuchen müssen.

Können sich auch die älteren Leute damit abfinden?

Ja, diesen Eindruck habe ich. Es wird grossmehrheitlich gut akzeptiert, was mit den vielen Hilfsangeboten, die überall aus dem Boden gestampft worden sind, zusammenhängt. Selbstverständlich gibt es immer einzelne Personen, die es noch nicht begreifen wollen.

In welchen Bereichen ist ein persönlicher Besuch auf der Gemeindeverwaltung erforderlich?

Bei Todesfällen geht es nicht ohne persönlichen Kontakt mit Hinterbliebenen. Oder wenn jemand eine Identitätskarte braucht – derzeit weniger zum Reisen, dafür vielleicht, um ein Bankkonto zu eröffnen. Wir müssen Baugesuche auflegen, damit Anstösser die Unterlagen vor Ort einsehen können. Auch für Lebensbescheinigungen für Rentenbezüger und Unterschriftsbeglaubigungen muss man in der Verwaltung erscheinen, was ebenfalls auf Sozialhilfebezüger, die ihr Geld holen müssen, zutrifft. Aber die Leute dürfen nicht unkontrolliert kommen.

Hinterbliebene befinden sich nach dem Tod einer nahe stehenden Person in einer sehr emotionalen Situation. Erschwert dies in solchen Fällen Ihre Arbeit in einer Zeit, wo Abstand und Hygienemassnahmen dominieren?

Ja und Nein. Während des Gesprächs über organisatorische Belange sitzt man eh miteinander am Tisch, nun einfach genug auseinander und je nach Situation oder Möglichkeit mit einer Trennscheibe dazwischen. Kondolieren mit Händedruck geht jetzt natürlich nicht. Ein tröstendes Wort kann man aber auch so äussern. Es ist nicht unsere Aufgabe, Hinterbliebene beim Anmelden eines Todesfalls physisch zu trösten. Hier müssen wir eine professionelle Distanz wahren.

Gibt es auf Verwaltungen eine Prioritätenliste, nach der die Bevölkerung bedient wird?

Bei weniger dringenden Angelegenheiten offerieren wir den Leuten, dies telefonisch anzuschauen und nach einer Lösung zu suchen. Wenn wir nicht weiterkommen, ist ein Termin auf der Verwaltung möglich. Dann weisen wir aber daraufhin, dass bei nicht eiligen Dingen ein späteres Besprechungsdatum reicht. Das sehen die Leute meistens ein.