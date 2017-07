Der Schweizer Cannabis-Markt boomt – und ein junger Bubendörfer mischt an vorderster Front mit: Benjamin Rutz produziert als Geschäftsleiter der Anfang Jahr gegründeten Pharmedic Group CBD-Hanf. Cannabidiol, kurz CBD, untersteht nicht dem Betäubungsmittelgesetz, da es keine berauschende Wirkung hat. Rutz spricht von «Tabakersatz».

Man nennt es auch legales Gras, das die Acht-Mann-Bude in der 500 Quadratmeter-Anlage in Breitenbach indoor anbaut. Rutz rechnet mit einer halben Tonne, die bei der ersten Ernte an Hanfläden verkauft werden soll. Doch das sei noch nicht Business, sondern erst «proof of concept», betont der in der Werbebranche ausgebildete Rutz. Richtig los gehts 2018. Dann soll, ebenfalls in Breitenbach, eine Anlage von 10 000 Quadratmetern – das entspricht der Grösse eines Fussballfelds – in Betrieb genommen werden.