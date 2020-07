Corona-Teststation in Münchenstein neu im Spenglerpark

Der Betrieb in der bisherigen Baselbieter Corona-Teststation im Kuspo Münchenstein wird per Ende Juli eingestellt. Doch für Ersatz ist gesorgt: Ab dem 1. August öffnet die neue Abklärungs- und Teststation im Spenglerpark, Emil Frey-Strasse 100 in Münchenstein. Dies teilte das Baselbieter Amt für Gesundheit heute mit.

Die neue Station kann gut mit dem öffentlichen Verkehr erreicht werden. Die Tram- und Bushaltestelle Schaulager liegt in unmittelbarer Nähe. Das Amt für Gesundheit schreibt, dass die Patientinnen und Patienten einfach den Beschilderungen folgen sollen. Für die Anreise mit dem Auto gibt es ein Parkhaus im Spenglerpark, das gebührenpflichtig ist.

Test neu bereits ab 12 Jahren möglich

Genau wie die bisherige Abklärungs- und Teststation hat auch die neue Station im Spenglerpark sieben Tage die Woche geöffnet. Neu können nun auch Kinder ab 12 Jahren in Münchenstein getestet werden. In der alten Station lag das Mindestalter noch bei 16 Jahren.