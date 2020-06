Corona vermiest auch den 1. August: Sissach und Oberwil sagen ihre Feiern ab

Der Oberwiler Gemeinderat begründet den Entscheid in einer Medienmitteilung vom Dienstag damit, er wolle «Infektionsrisiken durch Menschenansammlungen» vermeiden. Aus Sissach heisst es, eine Feier mit Corona-Schutzkonzept sei zu aufwendig: «Wir müssten die Zugänge kontrollieren, Adressen aufnehmen und so weiter», sagt Gemeinderat Robert Bösiger zur bz. Der Gemeinderat habe einstimmig beschlossen, die Feier abzusagen. Basel gab schon im Mai bekannt, dass das Stadtfest am 31. Juli und die Bundesfeier auf dem Bruderholz am 1. August nicht stattfänden. Kurz zuvor hatte der Bundesrat entschieden, Grossveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bis 31. August zu verbieten.