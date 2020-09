Coronakrise reisst Loch in die Staatskasse – trotzdem steht Baselland finanziell recht gut da

Das Loch in der Baselbieter Staatskasse ist dieses nicht so gross, wie man aufgrund der Negativmeldungen der vergangenen Monate vermuten könnte. Für das laufende Jahr sind die Auswirkungen gross, doch dann soll es mit dem Kanton finanziell bereits wieder aufwärtsgehen. Laut der aktualisierten Erwartungsrechnung, die Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) am Mittwoch vor den Medien präsentierte, wird die Rechnung 2020 mit einem Minus von 18 Millionen Franken abschliessen. Gegenüber dem budgetierten Plus von 37 Millionen wird sich das Ergebnis demnach um 55 Millionen verschlechtern.

Gesundheitskosten sind das grösste Sorgenkind

Verantwortlich für das Defizit sind vor allem die direkten Aufwendungen des Kantons zur Bewältigung der Krise, so etwa die Soforthilfe an KMU (40 Mio.), die Arbeit des kantonalen Krisenstabs (14 Mio.), des Testzentrums und des Contact-Tracing-Teams (3 Mio.) sowie die geplanten Hilfsbeiträge an die Geschäftsmieten (10 Mio.) und Kulturschaffende (4 Mio.). Ins Minus treiben die Rechnung zudem die gegenüber dem Budget um 35 Millionen Franken tieferen Steuererträge.

Ein noch grösseres Loch verhindert im laufenden Jahr der Nationalbank-Gewinn, der 2020 sogar das Vierfache des ordentlichen Jahresbetrags von 23,5 Millionen Franken beträgt. Als «grösstes Sorgenkind» bezeichnete Finanzdirektor Lauber die coronabedingten Kosten und Einnahmenausfälle bei den Spitälern. Je nach Ergebnis der derzeit laufenden Verhandlungen kommen hier nochmals Kosten im tiefen bis mittleren fünfstelligen Bereich auf den Kanton zu.