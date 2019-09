Eigentlich kann sich Daniela Schneeberger am 20. Oktober entspannt zurücklehnen. Die FDP-Nationalrätin aus Thürnen ist die einzige bürgerliche Kandidatin für den Baselbieter Sitz im Ständerat. Der Einzug in den zweiten Wahlgang ist ihr kaum zu nehmen, da sich die drei Mitbewerber gegenseitig Stimmen rauben werden. Im Gespräch mit der bz hört sie das allerdings gar nicht gern: «Es ist für uns alle Wahlkampf, jeder bemüht sich. Auch ich engagiere mich, gebe Vollgas und fahre nicht im Schlafwagen ins Stöckli.»

Zur Person: Die 52-Jährige kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken. 20 Jahre ist es her, dass sie für die FDP in den Baselbieter Landrat gewählt wurde. Dort machte sie sich als Mitglied der Finanzkommission einen Namen. Schon 2004, mit 36 Jahren, wurde sie zur höchsten Baselbieterin gewählt. 2011 dann gelang Schneeberger dank eines hauchdünnen Vorsprungs die Wahl in den Nationalrat. In der grossen Kammer politisiert sie nun seit zwei Legislaturen und gilt als feste Grösse in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK). Auch sitzt sie im Vorstand der FDP Schweiz. Beruflich leitet sie ihr eigenes Treuhandbüro, das sie von ihrem Vater Robert Schneeberger übernahm. Die leidenschaftliche Amateur-Sportlerin hält diverse Ämter. So ist sie Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsidentin von Treuhand Suisse. Schneeberger lebt mit ihrem Partner in Thürnen. (mn)

Auch leben in Baselland mehr Frauen als Männer, weswegen ich finde, dass wir in die kleine Kammer ruhig eine Frau entsenden dürfen. Als erste Baselbieter Ständerätin würde ich ja sogar Geschichte schreiben (lacht). Zudem sitzt zurzeit überhaupt keine Freisinnige im Stöckli. Es geht aber nicht primär ums Geschlecht, es kommt in erster Linie auf den Leistungsausweis an. Von Frauen-Quoten halte ich nichts. Eine gute Durchmischung von Männern und Frauen ist aber eine Bereicherung, das sehe ich auch in der Wirtschaft.

Für den bürgerlichen Kanton Baselland kommt hinzu, dass es im Ständerat Zeit für eine Ablösung ist nach zwölf Jahren: Auf den SP-Ständerat Claude Janiak sollte nun eine bürgerliche Frau folgen. Ich würde sicher eine andere Politik einbringen und auch für eine gewisse Frische sorgen. Mit 52 bin ich ja die jüngste der vier Kandidierenden, bringe aber dennoch acht Jahre Erfahrung im Nationalrat mit.»

2. Die bz fragt Schneeberger: Der Fragebogen der Wahlhilfe Vimentis zeigt, dass Sie bei «Mehr Umweltschutz» schlecht abschneiden. Können Sie sich das im Klima-Jahr 2019 leisten?

«Die dortigen Fragen zum Thema vereinfachen meine Haltung zu stark. Umwelt- und Klimaschutz sind für mich wichtig. Zwar teile ich nicht alle Punkte, die im Positionspapier der FDP Schweiz festgehalten wurden. So zweifle ich an der Wirksamkeit einer verbindlichen CO2-Abgabe auf Flugtickets, weil sie am Euro-Airport nicht einfach umsetzbar ist. Denn wie man dies an unserem binationalen Flughafen gegenüber Frankreich durchsetzen will, konnte mir noch keiner erklären.

Doch auch ich werde meinen Beitrag zur Erfüllung des Pariser Abkommens leisten. Entscheidend ist allerdings, dass wir diese Ziele gemeinsam mit Bevölkerung und Unternehmen erreichen. Alle Massnahmen müssen ökologisch, aber eben auch ökonomisch und sozialverträglich sein.

Ich setze persönlich auf eine soziale und ökologische Marktwirtschaft. Klimaschutz muss auch für einkommensschwache Haushalte erträglich sein. Die Vimentis-Fragen drehten sich aber häufig um Einschränkungen und Verbote. Ein Beispiel ist das Benziner- und Dieselverbot bis 2050. Ich erhalte Zuschriften von Menschen, die sich sorgen, dass sie sich ein Elektroauto nicht leisten können. Gerade in Landregionen sind die Leute auf ein Auto angewiesen. Das muss man berücksichtigen. Natürlich ist es möglich, dass sich die Autoindustrie bis in 30 Jahren entsprechend weiterentwickelt hat. Statt Verbote aufzustellen, hilft es sicher mehr, in Forschung und Innovation zu investieren und diesen Weg zu unterstützen. Das lässt den Unternehmern mehr Spielraum.

Auch beim öV bin ich für Augenmass. So hatte ich mich 2017 für die Abschaffung des Läufelfingerlis entschieden, obwohl ich Verständnis für die Befürworter hatte. Damals fand ich, dass man im Homburgertal mit Bussen besser bedient sein würde. Die Haltestellen könnten viel näher bei den Leuten liegen als Bahnhöfe. Ich glaube nicht, dass man mir das übel nimmt, die Menschen entscheiden klug.

Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass viele Menschen zu mir kommen und sagen, dass ihnen das Thema Umweltschutz über den Kopf wächst. Ich setze mich ein für eine Umweltpolitik, die von den Menschen getragen werden kann und die Ziele dennoch erreicht.

Ich selbst überlege mir auch, meine alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen und auf meinem Dach eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, die den Strom dafür generiert. Ich möchte das Klimaproblem aber lösen, ohne dabei den Menschen die Luft zum Atmen und die Freude am Leben zu nehmen.»

3. Nussbaumer fragt Schneeberger: Wie beurteilen Sie die SVP-Wahlkampagne, die den politischen Gegner als entmenschlichtes Ungeziefer darstellt, und was bedeutet das für Sie in Ihrer politischen Arbeit?