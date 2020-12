Das Alterszentrum Birsfelden verzeichnet ein Zehntel aller Baselbieter Todesfälle

164 – so viele Menschen starben bisher im Baselbiet an den Folgen einer Coronainfektion. Fast 10 Prozent davon lebten bis zu ihrem Tod im Alterszentrum Birsfelden. Diese 17 Menschen verstarben in den vergangenen sechs Wochen. Während das Alterszentrum mit 170 Bewohnenden von der ersten Coronawelle verschont geblieben war, wurde es von der zweiten umso stärker erfasst. Den ersten Coronafall verzeichnete die Heimleitung am 3. November. Der Ausbruch geschah auf der Demenzabteilung. Geschäftsleiter Thomas Giudici erklärt: «Gerade dort können die Schutzmassnahmen, die eine Verbreitung des Virus verhindern sollten, kaum eingehalten werden.» Die Maskenpflicht würde nur teilweise eingehalten und die Menschen bräuchten körperliche Zuwendung. Die rund 30 Bewohnenden hätten sich deshalb gegenseitig angesteckt, was zu mehreren Todesfällen geführt habe, so Giudici, der eigentlich in den Ferien weilt. Trotzdem – das zeigen die Zahlen, die der bz vorliegen – wurden in den zwei Wochen nach dem ersten Fall nur vier Coronatests durchgeführt. Über 50 Coronafälle trotz Besuchsverbot Erst am 27. und 28. November wurden erstmals alle Bewohnenden und Mitarbeitenden der Demenzabteilung und derjenigen gleich daneben auf das Coronavirus getestet. Das Resultat: Die Gesamtzahl stieg auf 30 Fälle. Giudici betont: «Wir haben sämtliche Schutzmassnahmen sehr strikt umgesetzt.» Am 5. Dezember wurde ein Besuchs- und Ausgangsverbot für das gesamte Alterszentrum verhängt.

Trotzdem verbreitete sich das Virus weiter: Erst am 7. Dezember – über einen Monat nach dem ersten Fall – wurden dann alle Bewohnenden und Mitarbeitenden getestet. Über 50 Personen waren zu diesem Zeitpunkt infiziert. Am 21. Dezember wiederholte man den Massentest. Dennoch beschloss die Leitung des Alterszentrums, die Massnahmen während der Weihnachtsfeiertage zu lockern: Besuche in den Begegnungszonen, Spaziergänge auf dem Gelände wurden ermöglicht. Teilweise waren gar Treffen in den Zimmern der Bewohnenden oder zu Hause bei den Angehörigen erlaubt. Übersterblichkeit in diesem Jahr Es stellt sich die Frage: Hätte man in Birsfelden schneller reagieren müssen? Hätte es mehr Tests gebraucht? Giudici sagt: «Wir sind zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Hätten wir etwas anders machen können, hätten wir dies getan.» Dass 17 Personen im Alterszentrum Birsfelden verstarben, beurteilt er nüchtern. Bedauern oder Reflexion äussert er nicht. «Während desselben Zeitraums im Vorjahr hatten wir sieben Todesfälle. Klar, wir haben dieses Jahr eine Übersterblichkeit», so Giudici.

