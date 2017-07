Sogar die Kasse fehlte

Franziska Zürcher war bei Anirama als Filialleiterin angestellt. Die 32-Jährige besitzt mittlerweile einen ganzen Bundesordner voller Akten. Sie wurde von Ruetz im vergangenen August angeheuert. Er versprach der gelernten Zoofachhändlerin eine interessante Position. Da Zürcher auf Stellensuche war, kam ihr das Angebot gerade Recht.

Doch schon die Eröffnung verlief nicht wie geplant. Das Personal wurde per 1. Dezember angestellt, seine Türen öffnete das Geschäft jedoch erst am 6. Januar. Damals mussten die drei Verkäuferinnen laut Zürcher in einer Art Feuerwehrübung nicht nur den Stock an Wechselgeld auftreiben, sondern auch eine Kasse. «Bereits da hätten wir stutzig werden müssen», sagt Zürcher. «Aber Herr Ruetz kann extrem gut reden. Er hat es immer wieder geschafft, den Eindruck zu vermitteln, es sei schon alles in Ordnung.»

Auch Werner Meier verliert kein gutes Wort über Ruetz. Meier ist Inhaber der Alfauna AG, das Familienunternehmen aus Zeiningen handelt mit Haustiernahrung und -zubehör. Ruetz schloss mit Meier Ende Dezember 2016 einen Exklusiv-Liefervertrag ab, dieser liegt der bz vor. Von diesem trat Ruetz am 7. Februar wieder zurück. Im Kündigungsschreiben an Meier begründet Ruetz den Schritt mit angeblichen Lieferschwierigkeiten seitens Alfauna («Die Kundenberaterin aus deinem Hause ist keine grosse Hilfe», «Kundenbestellungen können nicht wie vertraglich festgehalten innert zwei Tagen ausgeführt werden.»). Ausserdem habe das Sortiment nicht dem entsprochen, was man abgemacht habe. Meier bestreitet diese Vorwürfe, die Lieferschwierigkeiten seien nur ein Vorwand für die Kündigung.

Christian Ruetz forderte die Alfauna AG am 13. Februar dazu auf, die bereits gelieferte Ware wieder abzuholen. «Als wir das tun wollten», erzählt Meier, «stellte sich heraus, dass ein grosser Teil unserer Produkte beschädigt oder offenbar schon verkauft worden war.»

Meier stellte seine Ausstände in Rechnung, er habe aber bis heute kein Geld gesehen, sagt er. Alfauna lieferte auch die Regale für Anirama. Wie ein Augenschein zeigt, stehen diese noch immer in den verriegelten Verkaufsräumen in Liestal. Entschädigt worden sei Alfauna fürs Mobiliar ebenfalls nie.

«In 44 Jahren noch nie erlebt»

Meier kündigt an, Ruetz betreiben zu wollen. Den entstandenen Schaden für sein Unternehmen beziffert er auf rund 30 000 Franken. «So etwas wie mit Anirama habe ich in meinen bisher 44 Jahren im Geschäft noch nie erlebt.» Auch Franziska Zürcher muss ihre ausstehenden Löhne von Ruetz als Privatperson eintreiben. Auf ihrem Anstellungsvertrag ist zwar festgehalten, dass com-il-faut Arbeitgeber sei. Trotzdem erklärten sich die Baselbieter Behörden laut Zürcher als nicht zuständig. Auch das Betreibungsamt Rheinfelden wollte das Betreibungsbegehren wieder einstellen. Zürcher focht diesen Entscheid an. Jetzt liegt der Fall beim Obergericht des Kantons Aargau.

Christian Ruetz wollte sich nicht zu den Vorwürfen äussern, ein Katalog mit Fragen blieb unbeantwortet. Im Zusammenhang mit dem Konkurs der com-il-faut AG sagte er jedoch im Juni zu dieser Zeitung, sein Auftrag beim Verlag sei es gewesen, «Medienpartnerschaften vor allem im Bereich Redaktion und Vermarktung mit Dritten aufzubauen und umzusetzen. Anirama war ein solches Projekt.»

An den Verträgen ist etwas faul

Eine Vermischung der Geschäftstätigkeiten zwischen Verlag und Zoofachgeschäft habe es aber nicht gegeben, beteuerte Ruetz im Juni. Er schrieb: «Arbeitsverträge von Seiten com-il-faut AG an Beteiligte des Projekts Anirama wurden jedenfalls nie erstellt (…).» Der erwähnte Arbeitsvertrag lässt jedoch auf das Gegenteil schliessen. Auf diesem heisst es: «Der Arbeitsvertrag wird ihnen vorläufig noch durch die com-il-faut AG als Initiantin der Anirama ausgestellt, nach Gründung der Gesellschaft Anirama AG dann auf diese übertragen.» Gezeichnet ist das Papier mit «C. Ruetz, Verlagsleiter».

Zürcher wird Ruetz jedoch bald wieder zu Gesicht bekommen: Sie sagt, sie werde ihn wegen des Arbeitszeugnisses verklagen. Zürcher hatte die erste Version abgelehnt und verlangte Anpassungen. Eine korrigierte Version sei ihr Ruetz bis heute schuldig geblieben.