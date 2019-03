Eins. Eins. Eins. Eins. Eins. Das ist kein binärer Code, sondern die neue Verteilung der Regierungsratssitze auf die fünf grössten Baselbieter Parteien. Die bisherigen Exekutivmitglieder von SVP, FDP, CVP und Grüne erhalten mit Kathrin Schweizer eine Vertreterin der SP zur Seite gestellt. Das ist nicht überraschend. Wie souverän allerdings Schweizer direkt auf Platz drei stürmte, lässt aufhorchen. Die Muttenzer Gemeinde- und Landrätin holte 37 187 Stimmen und lief von der Verkündigung der ersten ausgezählten Gemeinden an nie Gefahr, die Wahl zu verpassen. «Daran sieht man, dass die Baselbieter Bevölkerung die SP nicht nur zurück in der Regierung haben wollte, sondern dies als starke Kraft», sagt SP-Präsident Adil Koller. Normalerweise hätten neu Antretende gegen bisherige Regierungsräte einen schweren Stand und würden meist Fünfte. Koller weiss, dass Rot-Grün in der Regierung weiter in der Minderheit ist. Aber: «Ich erhoffe mir zumindest einen Bruch der absoluten bürgerlichen Dominanz der letzten Jahre.»

Lauber fast von Reber besiegt Geschlagen wurde Schweizer nur von Anton Lauber (CVP) und Isaac Reber (Grüne). Die beiden Bisherigen lieferten sich gestern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende obsiegte Finanzdirektor Lauber und wiederholte damit seinen Spitzenplatz von 2015: «Ich bin sehr zufrieden, gerade vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Situation, in der sich der Kanton in den vergangenen Jahren befand.» Ein Selbstläufer sei es nicht gewesen, meint Lauber, schliesslich habe er sich durch den Sparkurs etwa beim Staatspersonal nicht nur Freunde gemacht. Bei Sicherheitsdirektor Reber ist diese Frage noch nicht abschliessend geklärt. Lächelnd weicht er jeweils aus, ob er als grüner Raumplaner nicht die frei werdende Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) übernehmen will. Er freute sich vorderhand über sein starkes Wahlresultat, das er nicht nur dem Megatrend Klimawandel, sondern auch der guten Kriminalitätsstatistik Baselland zuschreibt. Dass Monica Gschwind (FDP) hinter Schweizer nur auf Rang 4 landete, schien die Vorsteherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion gestern nicht zu stören: «Ich habe mit einem sehr guten Resultat von Kathrin Schweizer gerechnet. Bei Wahlen kann alles passieren, doch jetzt spüre ich, dass die Bevölkerung meine Arbeit anerkennt.» Auch bei der Lehrerschaft habe sie Vertrauen schaffen können, nicht zuletzt dank der angekündigten Lehrmittelfreiheit.

Achtungserfolg Samuel Mathys stark Der parteilose Samuel Mathys aus Muttenz ist die eigentliche Überraschung. Er verpasst den Einzug in die Regierung, holt aber fast 17 000 Stimmen – ohne einen Finger gekrümmt zu haben. Das hatte Prinzip: «Der Quotient zwischen den erhaltenen Stimmen und dem investierten Kapital – welches gleich Null war – ist hervorragend», scherzte er gestern selbst. Viele schrieben dieses Resultat Protestwählern zu.