Das einst umstrittene Clavel-Römerhaus feiert ein Jubiläum

Ein echtes Jubiläum ist es nicht und unter den aktuellen Umständen auch gar nicht öffentlich begehbar. Bemerkenswert ist es trotzdem: Vor 65 Jahren übergab Stifter René Clavel in Augusta Raurica das Römerhaus der Öffentlichkeit. Laut damaligen Berichten drängelten sich am 9. April 1955 über 600 Interessierte in der Rekonstruktion. Der Kanton Baselland hatte für seinen kulturellen Leuchtturm eine neue, öffentlichkeitswirksame Attraktion erhalten, die zwei Jahre später mit dem Museumsanbau erweitert wurde.

Nach einem Umbau 2010 durch das Basler Büro Salathé Architekten, bei dem unter anderem der Eingangsbereich neu gestaltet und der Kassenschalter seitlich eingebaut wurde, erhielt das Gebäude-ensemble die heutige Form. Mit allen baulichen Veränderungen ging eine laufende Anpassung an aktuelle Besucherbedürfnisse einher. 2019 verzeichnete Augusta Raurica 44000 Eintritte in Römerhaus und -museum. Heutzutage wird besonderer Wert darauf gelegt, dass alle Haushaltsgegenstände angefasst, die Möbel genutzt, römische Kleidung ausprobiert oder Brettspiele am Esstisch gespielt werden dürfen.

Inspiriert von einem Augenschein in Pompeji

Es heisst, Clavel habe sich bei einem Besuch von Pompeji und Herculaneum die Inspiration geholt, in Augusta ebenfalls ein Römerhaus nachzubauen. Seit 1918 konnte der reiche Riehener Chemiker und Antikenfreund von seiner Sommerresidenz-Villa auf Castelen das Gelände der Römerstadt überblicken. Doch irgendwie fehlte ihm in Augst ein Ort, an dem die römische Alltagsgeschichte plastisch erlebbar war. Die von ihm initiierte und noch heute quicklebendige Stiftung Pro Augusta Raurica kaufte das neben dem Theater liegende Gelände und erstellte dank Clavels Mittel und Gelder aus einer öffentlichen Sammlung eine «Domus Romana». Das Römerhaus fungierte fortan als Besucherzentrum der Römerstadt, deren Besichtigung für Baselbieter Schülerinnen und Schüler zum festen Ausflugsprogramm avancierte.