Das Ende einer Ära: Letzte stationäre Patienten verlassen das Spital Laufen

Für Lucie Straumann schliesst sich ein Kreis. Die 84-jährige Schwarzbübin sitzt im dritten Stock des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Laufen in ihrem Rollstuhl und wartet. «Vor drei Wochen hatte ich einen Unfall. Ich stürzte. Drei Brüche», erzählt sie der bz. Vom Spital Dornach sei sie vor eineinhalb Wochen nach Laufen verlegt worden. Reha. «Mein Becken schmerzt, und in den Beinen habe ich kaum Kraft», so die Seewnerin.

Obwohl die Rehabilitation noch mehrere Wochen dauert, stehen neben der Rentnerin gepackte Taschen. Sie wird ins Bruderholzspital verlegt. Straumann gehört zu den letzten vier Reha-Patienten, die an diesem Dienstag das Spital Laufen verlassen müssen. Danach ist Lichterlöschen im dritten Stock. «Schade, mir gefiel es hier. Im Bruderholzspital bin ich dann im neunten Stock. Ob ich da die schöne Natur so gut sehen kann?»

Nur noch Schmerzpatienten da, aber nicht mehr lange

Der zweite Stock steht schon leer, seit die medizinische Abteilung im März an den Standort Liestal verschoben worden ist (bz berichtete). Dafür kam die Reha vom Bruderholz nach Laufen, um dort das Covid-Referenzspital zu ermöglichen. Nun zieht sie wieder zurück. Nicht so die Innere Medizin. Der Grund: die Transformation des Spitals Laufen in ein ambulantes Gesundheitszentrum.

So verbleiben ein paar eingemietete Angebote im ersten Stock und das Ambulatorium mit der Notfallstation im Erdgeschoss. Stationär war einmal. Bloss das Schmerzzentrum mit kleinen Gruppen, die jeweils drei Wochen bleiben, darf noch solange hier sein, bis es auch dafür im Bruderholz Platz hat. Frühling bis Sommer 2021 lautet die aktuelle Schätzung des KSBL.