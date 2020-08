Das Gammelhaus soll endlich weg: Nach einer Extrarunde wird die Liegenschaft jetzt doch abgerissen

Das alte Steinhaus an der Hauptstrasse 6 in Läufelfingen hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Seit mehr als zehn Jahren steht die Liegenschaft im westlichen Dorfbereich leer. Und fällt langsam in sich zusammen. Weil sich das Wohnhaus direkt an einem Fussgängerweg befindet, wurde im letzten Jahr eine Sicherung an der Hauswand angebracht. Diese soll verhindern, dass herunterfallende Ziegel auf die Strasse fallen.

Interessiert hat sich im letzten Jahrzehnt niemand für die Liegenschaft. Der Eigentümer aus Sissach kümmerte sich nicht mehr darum. Wer das Grundstück betritt, dem droht, von einem der maroden Ziegelsteine getroffen zu werden. Die Gemeinde versuchte mehrmals mit dem Eigentümer in Kontakt treten. Letztenendes wollte Läufelfingen die Liegenschaft sogar selbst kaufen, um sie danach abzubrechen. Doch die Verhandlungen verliefen im Sande.