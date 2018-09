112 Gemeinden zählt das Einzugsgebiet der «Schweiz am Wochenende» und der bz. Nebst den 86 Gemeinden des Baselbiets zählen auch die 23 Schwarzbubengemeinden sowie die Stadtgemeinden Basel-Stadt, Riehen und Bettingen dazu. Im grossen Gemeinderanking wagen wir den Vergleich: Wir lassen die Gemeinden gegeneinander antreten und haben hierfür Kriterien ausgewählt, in der die Kleinen gegen die Grossen eine Chance haben und umgekehrt. In der lose erscheinenden Serie küren wir jeweils die Top-5- und Flop-5-Gemeinden. Sollte Ihre Gemeinde auf den hinteren Rängen gelandet sein, dann nehmen Sie es sportlich: Vielleicht sind Sie in einem der nächsten Rankings ganz vorne dabei.

Es ist eines der ältesten Rätsel der Menschheit: Wie schafft man es, ein ganzes Leben mit der gleichen Frau oder dem gleichen Mann zusammenzusein? Studien zum Erfolgsgeheimnis einer Ehe gibt es wie Sand am Meer, Tipps von Paartherapeuten ebenfalls. «Gemeinsam Zeit verbringen», «den anderen respektieren» oder «offen über Gefühle sprechen»: So klingen die Plattitüden, wenn man im Netz «Geheimnis lange Ehe» eingibt. In der Realität freilich gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger. Das zeigt auch der Blick ins Einzugsgebiet der «Schweiz am Wochenende», wo die Scheidungsrate der vergangenen zehn Jahre ausgewertet wurde. 15,3 Jahre hält in Baselland gemäss jüngsten Erhebungen eine Ehe – damit steht man im schweizweiten Vergleich im Mittelfeld. Basel-Stadt liegt bei 13,6 Jahren, Solothurn bei 14,6.

Erklärungen dafür zu finden, warum die Scheidungsrate hier tief und woanders hoch ist, ist schwierig. Jedenfalls ist es nicht so, dass es im Städtischen signifikant mehr oder weniger Scheidungen gibt als auf dem Land. Am treusten sind gemäss Bundesamt für Statistik die Zuger (durchschnittliche Ehedauer: 16,8 Jahre), am wenigsten lange halten es die Appenzell-Innerrhoder in der Ehe aus (11,8 Jahre). Mit Blick auf die Ergebnisse unseres Rankings kann einzig gesagt werden: In vergleichsweise reichen Gemeinden ist die Scheidungsrate tief.