Hinkt die Schweiz in der Digitalisierung hinterher? Das mag vor Jahren so gewesen sein, aber heute spielen uns dank der hohen Innovationskraft sowie der hervorragenden Ausbildung und der hohen Qualifikation der Arbeitnehmer alle Faktoren in die Hände. Die grosse Frage stattdessen lautet: Können wir trotz Digitalisierung die Vollbeschäftigung erhalten?



Dies war eine der Botschaften, die Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Montagabend als Hauptredner der diesjährigen Ausgabe des Pfeffinger Forums platzierte. Daher mache es keinen grossen Unterschied, wenn die Spätstarterin Schweiz nicht wie andere Länder spezialisierte Ministerien einrichtet, sondern die Digitalisierung mittels einer Vielzahl an Projekten und täglicher Praxis vorantreibt. Für Schneider-Ammann steht ausser Frage, dass «wir auch nach der vierten industriellen Revolution den Jungen Lehrstellen und eine Anstellung werden bieten können», sofern gewisse Voraussetzungen wie Investitionen in Bildung und Forschung erfüllt werden.

270'000 neue Jobs

Der Baselbieter Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser zitierte in seiner Patronats-Begrüssungsansprache eine Studie, die in der Nettoberechnung von 270'000 neuen Schweizer Jobs bis 2025 ausgeht. Verloren gegangene Beschäftigungssparten werden dank der Digitalisierung überkompensiert werden, folgerte Buser, darum sei es angebrachter, über die Chancen zu reden, als immer nur vor den Gefahren zu warnen. Noch besser: Das Job-Wachstum wird nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ausfallen. Es wird laut Buser eine Zunahme an «good jobs» geben, welche die Firmen für qualifizierte Arbeitnehmer noch attraktiver machen.



In der Tat: Das diesjährige Pfeffinger Forum wurde seinem in Absprache mit Schneider-Ammann getroffenen Motto gerecht. Die «Chance Digitalisierung» wird wie ein Tsunami über die Schweiz kommen. Um für den angestrebten Vollbeschäftigungserhalt die Voraussetzungen zu schaffen, wird der Bundesrat 220 Millionen Franken für die Jahre 2019 und 2020 beantragen. Laut dem Wirtschaftsminister braucht es unter anderem eine Korrektur in der Bildungspolitik: «Schon bei den Kindergarten-Kindern muss das Interesse geweckt werden, nach der Primarschule wird es zu spät sein», folgerte Schneider-Ammann, und viele der rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Pfeffinger Mehrzweckhalle nickten zustimmend.

Wie üblich sassen im Publikum neben der fast vollständig vertretenen Baselbieter Regierung, dem Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin und den Parlamentsspitzen der beiden Basel zahlreiche weitere Prominente aus Politik und Wirtschaft.

Emmental vor Baselland

Johann Schneider-Ammann unterhielt diese mit einer gut einstudierten Tour d'Horizon und einer Vielzahl an Anekdoten und Fakten. So habe er kürzlich während einer Visite in Israel erfahren, dass 40 Prozent aller dortigen Digitalisierungs-Startups von Frauen geführt werden. In der Schweiz seien es dagegen nur 3 Prozent. «Hier herrscht also noch Handlungsbedarf», sagte der Bundesrat aus dem Emmental; um wenig später genüsslich anzumerken, dass seine Heimatregion an den jüngsten Berufsweltmeisterschaften zwei Medaillen geholt hat, davon eine goldene, und das Baselbiet «bloss» eine silberne. Allerdings sei er nicht in die erfolgreiche Wirtschaftsregion Nordwestschweiz gekommen, um den Firmen zu sagen, was sie zu tun hätten. Das wüssten diese schon längst, stellte Ammann-Schneider am vorangegangenen Mediengespräch klar. «Letzte Woche hat mir Herr Franz in Basel das Roche-Imperium gezeigt. Da fiel in jedem zweiten Satz das Wort Digitalisierung.»