Das Inferno von Laufen: Das volle Ausmass – und was vom Industriebrand übrig blieb

Laufen erlebt derzeit ein wenig Katastrophentourismus. Rund um das Industrieareal an der Wahlenstrasse, das am Freitag lichterloh brannte , streunten auch gestern, am Tag drei nach dem verheerenden Brand, Schaulustige herum. Sie machten Fotos und schwatzen mit Passanten.

prev next

Noch immer hängt der Geruch nach verbranntem Kunststoff in der Luft. Das Gelände selbst dürfen die Schaulustigen nicht betreten. Zwei Securitas-Angestellte stehen an den beiden Eingängen zum riesigen Areal. Sie halten Ausschau nach Brandnestern – nicht zuletzt soll die Präsenz der Uniformierten wohl auch Diebe abschrecken.

Brandursache nach wie vor unklar

Die Spurensicherung ist im vollen Gange. Noch wisse man nicht, was den Brand ausgelöst habe, sagt Roland Walter, Sprecher der Baselbieter Polizei. «Wir ermitteln in alle Richtungen.» Brandstiftung kann also noch nicht ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass es zu einem technischen Defekt kam. Unter den rund 40 Mietern auf dem Gelände befinden sich auch ein Metallbaubetrieb, zwei Schlossereien, eine Spenglerei sowie drei Garagen. Beim Eingang liegt ein Haufen mit verkohlten Motorrädern.

Der erste Notruf ging in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3.18 Uhr ein. Auf dem Industrieareal an der Wahlenstrasse 81 brenne es. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen schon mehrere Gebäudeteile in Brand. Die Laufner Feuerwehr erhielt Unterstützung aus der ganzen Region.

Gestern musste sie nochmals ausrücken. Der kleine Nachbrand war aber rasch unter Kontrolle. Anders das Feuer am Freitag: Rund zwei Drittel der Dachfläche stürzten ein. Die Hitze verbog sogar Stahlträger.

Grundeigentümerin sucht Lösungen für Betroffene

Eigentümerin des Areals ist die Stiftung Abendrot in Basel. Die Pensionskasse erwarb das Gelände 2017. Alleine die länglichen ehemaligen Fabrikhallen, in welchen einst die Keramik Laufen produzierte, bedecken eine Fläche von drei Fussballfeldern. Abendrot teilte im Rahmen des Kaufs mit, am Konzept ändere sich nichts. Die Gebäude sollten weiterhin als Gewerbe-, Werkstatt-, Atelier- und Lagerflächen dienen. Wunschmieter seien regionale Handwerker, aber auch Bastler, Kreative und Logistiker.