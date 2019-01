Als Lokalhistoriker, Lehrer am Progymnasium Laufental-Thierstein und SP-Landrat kennt er den Bezirk jedoch sehr gut. Als Abschluss der bz-Serie zum Kantonswechsel äussert er sich zu den Auswirkungen des Anschlusses an das Baselbiet. Candreia erklärt, wie die Laufentaler Jugend mit der Vergangenheit des Tals umgeht.

Seit dem Wechsel des Laufentals vom Kanton Bern zum Baselbiet sind 25 Jahre vergangen. Ein Vierteljahrhundert, in dem sich der Bezirk Laufen stark verändert hat. Den Abstimmungskampf hat Linard Candreia damals von neutraler Warte aus in Ilanz verfolgt. Der Bündner zog erst im Jahr 2003 mit seiner Familie ins Laufental und ist unbelastet von den einstigen Streitigkeiten.

Wie die Probaselbieter ziehen auch die Berntreuen am Abstimmungssonntag im Herbst 1989 fahnenschwenkend durch Laufen. Den Abstimmungssonntag verbringen die Proberner im Restaurant zum Hirschen in Laufen. Dort verfolgen sie im Regionalfernsehen, wie die einzelnen Gemeinden abgestimmt haben.

Am 12. November 1989 treffen sich die Laufentaler Probaselbieter in einem grossen Festzelt auf dem Laufner Amtshausparkplatz. Als klar ist, dass die Laufentalerinnen und Laufentaler für den Kantonswechsel votierten, bricht frenetischer Jubel aus. Anschliessend ziehen die Abstimmungssieger mit wehenden Fahnen durch die Laufner Altstadt.

In den Wochen vor dem Abstimmungssonntag am 12. November 1989 ist das Laufental mit Plakaten zugepflastert. Die Probaselbieter und die Berntreuen versuchen, die wenigen noch Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen. Die Laufentaler Bewegung auf der einen und die Aktion Bernisches Laufental auf der anderen Seite organisieren auch viele Veranstaltungen.

Knapp zwei Jahre nach der Abstimmung von 1983 kommt ans Licht, dass der Kanton Bern die Proberner vor der Abstimmung heimlich finanziell unterstützte. Das Bundesgericht entscheidet am 20. Dezember 1988, die Abstimmung zu annulieren. Mitglieder der Laufentaler Bewegung feiern vor dem Gericht in Lausanne ihren Sieg. Die Abstimmung soll im November 1989 wiederholt werden.

Die Stimmberechtigten des Baselbiets heissen die Laufentaler willkommen: Am 11. September 1983 votieren 73 Prozent der Baselbieter Abstimmenden für die Aufnahme der Laufentaler – gleichentags entscheiden sich letztere allerdings für einen Verbleib bei Bern. Auf einer grossen Anschlagetafel in Aesch werden die Ergebnisse eingetragen. Auch acht Jahre später, am 22. September 1991, sagen die Baselbieter Ja zum Laufental, mit 59 Prozent allerdings nicht mehr ganz so euphorisch.

Die Laufentaler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verlassen am 11. September 1983 das Laufner Stadthaus. Mit 56,7 Prozent der Stimmen entscheiden sie sich gegen den Aufnahmevertrag mit dem Kanton Baselland. Die Abstimmung lockt 93,0 Prozent der Stimmberechtigen im Tal an die Urne. Das Laufental bleibt beim Kanton Bern.

Herr Candreia, der Kantonswechsel des Laufentals ist 25 Jahre her. Ist der Bezirk Laufen im Baselbiet angekommen?

Linard Candreia: Ich bin klar der Ansicht, dass das Laufental im Kanton Baselland angekommen ist. Die einstigen Ressentiments gegenüber Neuerungen sind kaum mehr vorhanden. Der Bezirk ist heute einer der fünf Baselbieter Bezirke, und nicht mehr der spezielle Bezirk, der er einst war.

Woran machen Sie das fest?

Der Bezirk wird im Kanton ernst genommen, was sich etwa bei der Abstimmung über die beiden Deponien in Zwingen und Blauen zeigte. Hier konnte das Laufental auf die Solidarität vieler Baselbieterinnen und Baselbieter zählen. Wir waren wiederum solidarisch mit den Oberbaselbietern bei der Abstimmung über das Läufelfingerli. Ich denke, in den Baselbieter Randregionen ist das Verständnis gewachsen, dass man sich in einer ähnlichen Lage befindet. Vor allem in den letzten Jahren geht es zudem vorwärts mit dem Laufental: Wir verzeichnen einen Zuwachs an Einwohnern und erleben ein Wirtschaftswachstum.

Denken Sie, die Aufmüpfigkeit der Laufentaler, die beim Kampf gegen die Deponien und für das Laufner Spital zum Vorschein kam, ist eine Folge der Laufental-Frage?

Das mag sein. Der Laufentaler ist durch seine Geschichte politisiert und handelt sofort, wenn er ein Problem erkannt hat. Er verhält sich kritisch-konstruktiv. Wenn man die Vergangenheit des Laufentals betrachtet, stellt man fest, dass der Widerstand gegen die Obrigkeiten schon viel früher begann. Ich denke an die Zeit des Fürstbistums Basel, dem das Laufental bis zum Wiener Kongress 1815 angehörte. Damals rebellierten einige Laufentaler unter der Führung des Dittingers Hans Tschäni während der Landestroubeln gegen den Bischof.

Es gibt jedoch auch Stimmen, die behaupten, die Laufentalerinnen und Laufentaler seien stur und ein bisschen hinterwäldlerisch.

Diesen Eindruck teile ich nicht. Ich empfinde die Laufentaler als offen gegenüber Zuzügern und gegenüber Neuem. Vielleicht sind sie sogar ein wenig offener als die Oberbaselbieter. Meine Familie erfuhr die Offenheit am eigenen Leib, als wir uns niederliessen.

Mit welchen Erwartungen an das Laufental und seine Einwohner kamen Sie damals hierher?

Als im Jahr 1993 die restliche Schweiz über den Kantonswechsel des Laufentals abstimmte, wohnte ich noch in Graubünden. Ich verfolgte das Geschehen im Bezirk Laufen mit viel Interesse und thematisierte es auch im Staatskundeunterricht, den ich damals gab. Vor 15 Jahren hatte ich zwei Angebote von Baselbieter Schulen: eine in Liestal und Laufen. Ich entschied mich vor allem aufgrund der Nähe zur französischsprachigen Schweiz für das Laufental. Seither unterrichte ich am Progymnasium Laufental-Thierstein Sprachen und Geschichte.