Christian Wussler, der Präsident des Gönnerclubs. erklärt das mit einem einfachen Prinzip: «Wir haben stets nach vorne geschaut und für den Hof gekämpft. Wenn es hart auf hart kam, sind wir als Einheit aufgetreten.» Aber nicht nur die Hartnäckigkeit und der Zusammenhalt der Familie Baerfuss waren wichtig für das Fortbestehen des Hofs. Auch das Glück hatte immer wieder zum richtigen Zeitpunkt seine Finger im Spiel. So zum Beispiel 2015 als Urs und Anita Baerfuss grosse Geldsorgen hatten. Zu dieser Zeit wurde der Gemeinderat, Pferdeliebhaber und Unternehmer Klaus Endress auf den Hof aufmerksam und gab der Familie den nötigen finanziellen Zuschuss für den Neubau auf dem «Chlei Bruederhölzli».

Ein Fest vor Bau-Ende

Zwar ist der Neubau – dessen Bauabnahme für den September 2018 geplant ist – noch immer nicht ganz fertiggestellt, das Pony-Hof-Fest, welches sich zum grossen Jubiläum zurückmeldet, findet dennoch am Wochenende statt. Erwartungen an die Feier haben die Familie Baerfuss und der Gönnerclub keine, wie Christian Wussler erzählt: «Wir freuen uns einfach riesig auf das Fest, für welches wir am Freitag, Samstag und Sonntag ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm zusammengestellt haben.»

Besonders emotional werde laut Wussler das «Ehemaligen-Treffen», welches am Samstagabend über die Bühne geht. Dort kommen alle Leiterinnen und Leiter, welche seit 1968 einmal aktiv dabei waren oder nach wie vor sind, zusammen. Wussler berichtet: «Mit dem Fest wollen wir auch zeigen, dass wir wieder da sind und Vollgas geben.» Urs Baerfuss ist selber mit Tieren aufgewachsen und verbrachte einen grossen Teil seiner Jugend als Helfer auf einem Pony-Hof in Seewen. Er weiss genau, welchen Einfluss Vierbeiner auf den Menschen haben können.

Baerfuss erklärt: «Der Umgang mit einem Ross festigt den Charakter. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr.» Von Beginn an wollte er mit seinem Pony-Hof auch anderen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit Pferden in Kontakt zu kommen, so eine Aufgabe zu finden und Verantwortung zu übernehmen. Vor allem Jugendliche, die randständig sind – beispielsweise arbeitslos oder drogenabhängig – bekämen so wieder eine Tagesstruktur und könnten wieder in die Gesellschaft eingebunden werden.

Das Pony-Hof-Fest findet auf dem Chlei Bruederhölzli 3 in Reinach statt und wird heute Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr mit der Country-Night eröffnet. Am Samstag, 30. Juni, beginnt das Fest um 12 Uhr, am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr morgens. Weitere Details unter: www.ponyhoffest.ch