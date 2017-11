Zu Stosszeiten werden die Busse im Halbstundentakt über den Hauenstein fahren, sonst im bisher geltenden Stundentakt. Eine komplette Fahrt dauert rund doppelt so lange, wie dies bis anhin mit dem Läufelfingerli der Fall ist. «Der Zug ist zwar schneller als der Bus», räumt die zuständige Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion ein. Die längeren Fahrzeiten könnten jedoch durch den kürzeren Anmarschweg zu den Haltestellen und die verbesserten Anschlüsse in Sissach und Olten «für die Mehrheit der Nutzer kompensiert werden». Der vor allem zu Hauptverkehrszeiten auftretende Stau in Olten ist in die Fahrzeit miteinberechnet.

Die alte Hauensteinlinie wird auch bei einer Stilllegung des Läufelfingerli weiterhin unterhalten werden müssen. Als Ausweichroute für den Hauenstein-Basistunnel und für Gütertransporte bleibt die Strecke bestehen.

4. Die Baselbieter Regierung und der Landrat sind für eine Aufhebung der S9. Wer engagiert sich für einen Verbleib des Regionalzuges?

Dass es zu einer Volksabstimmung kommt, ist das Verdienst des Baselbieter Referendumskomitees gegen eine Stilllegung des Läufelfingerli. Die Vereinigung sammelte insgesamt 5368 Unterschriften für den Erhalt der S9. Damit ein Referendum zustande kommt, wären bloss 1500 Unterschriften nötig gewesen.

Dem Komitee gehören zahlreiche National- und Landräte aus dem ganzen Kanton an. Die meisten stammen jedoch aus dem Oberbaselbiet und einige aus den betroffenen Gemeinden. Unter anderem engagieren sich Claude Janiak, Thomas de Courten, Maya Graf, Myrta Stohler und Caroline Mall für den Regionalzug. Der Läufelfinger Gemeindepräsident Dieter Forter gehört zu den vehementesten Verfechtern des Zuges.

Um auf sich aufmerksam zu machen, veranstalteten die Befürworter am 15. Oktober als Start ihres Abstimmungskampfs eine Landsgemeinde in Rümlingen. Rund 900 Personen machten ihrem Ärger über die Pläne des Kantons Baselland lautstark Luft und liessen zum Abschluss zahlreiche Ballons in den Himmel steigen.