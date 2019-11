Das müssen Sie wissen für die kommende Baselbieter Abstimmung

«Die Strasse wäre keinesfalls nutzlos, wie behauptet wird. Sie würde die Ortszentren entlasten.»

Wer die Verkehrssituation in diesem Teil des Leimentals kennt, weiss, dass die Möglichkeit einer zusätzlichen Talquerung offen gehalten und der räumliche Korridor für diese Strasse freigehalten werden muss. Dazu braucht es aber unbedingt ein Ja zur Anpassung des kantonalen Richtplans.

Auch wenn heute der Ausbau des öffentlichen Verkehrs mehr im Vordergrund steht, so wird sich an der Bedeutung der Strasse als Verkehrsträger kaum etwas ändern. Denn auch E-Autos und BLT-Busse benötigen die Strasse. Projekte, die bereits in Planung sind, müssen deshalb rasch zur Baureife gebracht werden. Vor allem dann, wenn sie zur Entflechtung des Strassenverkehrs und des öffentlichen Verkehrs führen, wie dies bei der Langmattstrasse der Fall ist. Es ist deshalb unverständlich, weshalb sich ein Referendumskomitee gegen diese Anpassung des Richtplans mit nicht stichhaltigen Argumenten zur Wehr setzt. Die Strasse wäre keinesfalls nutzlos, wie behauptet wird. Sie würde die Zentren von Oberwil und Therwil entlasten und den täglichen Stau an den Barrieren entschärfen.

Zudem würde sie, und das ist der wichtigste Punkt, zu einem schnelleren Verkehrsabfluss aus dem Oberwiler Gewerbegebiet führen. Heute wird der Verkehr entweder durch das verstopfte Oberwiler Ortszentrum, oder, was mich besonders ärgert, über das Therwiler Wohnquartier an der Ringstrasse geführt. Auch die Zu- und Wegfahrt zum BLT-Parkhaus und -Busdepot, die beide auf Oberwiler Boden stehen, führt über das Gebiet von Therwil. Verkehrspolitik à la Oberwil! Ganz nach dem Motto: Lieber die nötige Strasse verhindern und den Verkehr der Nachbargemeinde aufhalsen. Auch das Argument, die Baukosten seien eine Verschleuderung von Steuergeldern, ist falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die bereits investierten neun Millionen Franken für den bereits erstellten Teil samt Unterführung würden bei einer Ablehnung verantwortungslos in den Sand gesetzt. Aus der Luft gegriffen ist auch die Behauptung, es komme zu mehr Staus an der Therwilerstrasse in Bottmingen.

Mein Fazit: Wenn die Gegner des Individualverkehrs eine Strasse nicht wollen, sind ihrer Fantasie, um dagegen Sturm zu laufen, keine Grenzen gesetzt. Ich bitte deshalb das Stimmvolk, sich nicht beirren zu lassen und der Vorlage mit einem überzeugten Ja zuzustimmen.





Hans-Jürgen Ringgenberg, ehemaliger SVP-Landrat aus Therwil.