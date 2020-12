Das nächste Baselbieter Bierdebakel: Die Brauerei Farnsburg steht vor dem Aus

Auf der Ebene Dorfliga funktioniert das Bierbrau-Gewerbe offensichtlich. Denn im Baselbiet existieren über drei Dutzend Kleinst- und Kleinbrauereien, wie diese Zeitung im August berichtete. Eine Liga höher aber harzt es. Beide vor ein paar Jahren mit viel Enthusiasmus und Vorschusslorbeeren gestarteten mittelgrossen Brauereien sind Geschichte oder zumindest fast Geschichte: Die Baselbieter Brauerei in Ziefen strich ihre Segel im März 2018, die Brauerei Farnsburg in Sissach befindet sich jetzt kurz vor Abpfiff in der Verlängerung, um in der Fussballsprache zu bleiben.

Das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost hat der Aktiengesellschaft die provisorische Nachlassstundung bis Mitte März 2021 gewährt, wie kürzlich im Schweizer Handelsamtsblatt zu lesen war. Als Sachwalterin setzte das Gericht die Firma Urs Baumann & Partner in Reinach ein.

Zuerst Geldmangel, dann Strategiefehler

Mitbegründer der Brauerei Farnsburg war 2011 alt Staatsarchivar Matthias Manz, der bis 2018 auch im Verwaltungsrat sass. Manz sagt, dass das Ganze gescheitert sei, weil man zuerst auf der Suche nach dem richtigen Standort Geld verloren und dann mangels Umsatz die Gewinnschwelle nicht erreicht habe. Dies sei zu seiner Zeit nicht gelungen, «und schon gar nicht mit den verschiedenen Strategien danach».

Damit spielt Manz auf den Zickzack-Kurs an, der die Brauerei noch weiter vom Erfolgsweg abbrachte. 2018 machte die Sissacher Brauerei eine strategische Todsünde: Sie missachtete die bisherige Farnsburger Philosophie «aus der Region für die Region» und begann, in grosser Zahl Dosenbier in Deutschland herzustellen. Das erwies sich schon bald als Flop.

Dann stieg Markus Haubensak als Geldgeber und grosser Hoffnungsträger ein; heute ist er noch der einzige Verwaltungsrat. Und das Steuer wurde herumgerissen. Neu wollten die Verantwortlichen das Farnsburger Bier «im Premium-Segment» positionieren und erhöhten die Preise um teils mehr als das Doppelte, wie die «Volksstimme» im Sommer 2019 berichtete. Auch das erwies sich als Flop und läutete das Ende ein: Seit letztem März wird kein Farnsburger Bier mehr produziert; es floss knapp vier Jahre lang. Inzwischen wurden auch die Produktionsanlagen abgebaut und die zentral in Sissach gemieteten Räumlichkeiten geleert.

Teufelskreis konnte nicht durchbrochen werden

Frage an alt Verwaltungsrat Matthias Manz: Wieso hat man denn die Gewinnschwelle nie erreicht? «Das ist ein Stück weit ein Teufelskreis. Das Brauerei-Geschäft ist ab einer gewissen Grösse kapitalintensiv und braucht hohe Umsätze, um selbsttragend zu werden. Aber zur Marktbearbeitung fehlte uns wiederum das Geld.» Sprich: Umsätze kann man in der Bierbranche vor allem über die Gastronomie erzielen.