Noch vor drei Monaten stand in Marie-Theres Beelers Lebensplanung nichts von Stadträtin. Denn auch für sie, die Anfang Jahr ihre neue 80-Prozent-Stelle als Seelsorgerin am Kantonsspital und an der Psychiatrie in Liestal angetreten hat, kam der Rücktritt ihres Parteikollegen Lukas Ott völlig überraschend. Die 58-Jährige sagt: «Diese Veränderung hat mich gezwungen, meine Lebensplanung zu überdenken. An meiner Berufstätigkeit möchte ich nichts ändern, aber mein Landratsmandat gebe ich ab, wenn ich gewählt werde.»

Dass sie als aussichtsreichste Grüne in Liestal kandidieren wird, stand für sie schnell fest. Der Stadtrat habe unter Präsident Ott Liestal stark weiterentwickelt und vernetzt: «Hier will ich weitermachen, denn wir können uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Auch will ich meinen Beitrag zur Qualität der Zusammenarbeit im Stadtrat leisten.» Besonders wichtig ist ihr, dass Liestals Bildungsangebot erhalten bleibt und wenn möglich mit einem Uni-Teilzuzug noch aufgewertet wird; dass die Soziallasten unter den Gemeinden solidarischer getragen werden; und dass die Umfahrungsstrasse A 22 langfristig in einem Tunnel durch den Schleifenberg verschwindet. Letzteres würde sie zwar kaum noch als Stadträtin erleben, sie betont aber: «Es ist wichtig, über die eigene Regierungszeit hinaus zu denken.» Beeler will sich auch dafür stark machen, dass der von den Grünen per Initiative geforderte Kleinbus im Sichtern- und Langhagquartier eingeführt wird.

Ist Beeler, die neun Jahre im Einwohnerrat sass und diesen auch präsidierte, mittlerweile nicht zu weit weg von Liestal? Denn 2009 trat sie nach ihrer Wahl in den Landrat aus dem Ortsparlament zurück. Sie sagt dezidiert «Nein». Sie verfolge die Stadtpolitik nach wie vor, engagiere sich bei den Liestaler Grünen und setze sich dort unter anderem für die Jugendförderung ein. Das offensichtlich mit Erfolg, denn keiner andern Einwohnerratsfraktion gelang es in den letzten Jahren so gut, Junge nachzuziehen. Dies mit dem Wermutstropfen, dass es wegen der beruflichen Mobilität der Jungen auch immer wieder zu Wechseln kommt. Ein bisschen stolz ist Beeler, dass ihr fast schon uralter Vorstoss im Einwohnerrat für ein lebenswertes Stedtli nun Folgen zeigt. Wenige Tage nach dem Wahlsonntag wird die neue Rathausstrasse eingeweiht. Allerdings waren dafür noch zahlreiche weitere Impulse aus dem Ortsparlament nötig.

Beeler ist im luzernischen Ruswil aufgewachsen. Nach Liestal ist sie vor 30 Jahren aus beruflichen Gründen gekommen; sie trat als katholische Theologin eine Stelle in der hiesigen Pfarrei an. Sie sagt: «Ich bin hängengeblieben und Bürgerin geworden, weil ich Liestal toll finde.» Beeler ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.