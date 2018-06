Die neue Regierungspräsidentin Monica Gschwind (FDP) ist stolz auf die Erfolge der Exekutive. Mit Sorge blickt sie auf die Affäre um ihren Kollegen Thomas Weber: Es sei schlecht, wenn unzufriedene Mitarbeitende Konflikte zuerst via Medien zu lösen versuchen.

Monica Gschwind, Sie werden heute erstmals zur Regierungspräsidentin des Kantons gewählt. Welche Bedeutung hat dieses Amt für Sie?

Monica Gschwind: Es ist eine grosse Ehre, den Regierungsrat zu repräsentieren. In erster Linie wird es meine Aufgabe sein, die Regierungssitzungen zu leiten. Speziell freue ich mich aber auf die vielen Begegnungen. Ich werde in den kommenden zwölf Monaten noch stärker in den Dialog mit den Baselbieterinnen und Baselbietern treten können. Ich erhalte an den Anlässen immer wieder positive Rückmeldungen. Die Leute realisieren dann auch: «Die Regierungsrätin ist eine gewöhnliche Frau, wir können mit ihr über alles reden.» Diese Eins-zu-Eins-Begegnungen werden geschätzt und sind für mich und meine Arbeit sehr wertvoll.

Welche grossen Themen stehen im Präsidiumsjahr an?

Die Vorlage zur Spitalgruppe beider Basel wird im Herbst in die Parlamente kommen. Als partnerschaftliches Geschäft hat diese ein besonderes Gewicht. Dann befindet sich die Einführung der Mehrwertabgabe in der vorberatenden Bau- und Planungskommission. In meiner Direktion werden grosse Vorlagen zur speziellen Förderung, der Neuausrichtung der Brückenangebote und zum Kulturvertrag vorbereitet.

Was ist Ihre präsidiale Botschaft an die Bevölkerung?

Meine Botschaft lautet: Dem Baselbiet gehts gut, wir dürfen voller Selbstvertrauen in die Zukunft blicken und dieses Selbstvertrauen ausstrahlen. Es ist einer der grossen Erfolge der Regierung, dass wir den Staatshaushalt wieder in die schwarzen Zahlen gebracht haben. Wir dürfen optimistisch in die Zukunft blicken, dennoch aber nicht die Zügel schleifen lassen und ergriffene Sparmassnahmen rückgängig machen. Das ist für alle eine grosse Herausforderung.

Die Stimmung in der Gesamtregierung ist dem Vernehmen nach gut. Wie sehr drückt die GAV-Affäre, in die Regierungsrat Thomas Weber verwickelt ist, auf die Gemüter?

Wir gehen als Regierungsrat professionell um mit dem Thema. Wir hoffen auf eine sorgfältige, gleichwohl aber rasche Klärung und Aufarbeitung des Themas.

Hat Thomas Weber die Regierung transparent informiert?

Das hat er. Ende Mai hat er das Rechtsgutachten des Rechtsdienstes der Regierung vorgelegt und wir haben das in der Gesamtregierung diskutiert. Ein zweites Mal hat er uns Anfang Juni darüber informiert, dass das Kiga eine Strafanzeige einzureichen gedenke. Die Gesamtregierung hat das diskutiert, es wurden aber keine Beschlüsse gefasst.

Machen Sie sich Sorgen, dass durch solche Affären das Vertrauen der Bürger in die Regierung schwindet?

Es ist gewiss nicht positiv, wenn solche Indiskretionen bei den Medien landen. Was ich mir wünsche: Dass Mitarbeitende der Verwaltung Konflikte intern zu lösen versuchen, wenn sie mit der Arbeit in einer Dienststelle nicht zufrieden sind. Die Mitarbeitenden haben bei grundlegenden Differenzen mit den Vorgesetzten immer auch die Möglichkeit, sich an den Ombudsmann zu wenden. Dieser garantiert eine neutrale Bearbeitung der Problematik. Was im Rechtsstreit um die Arbeitsmarktkontrollen passiert ist, ist schlecht für das Ansehen nicht «nur» der Regierung, sondern für den Kanton insgesamt. Ich möchte betonen, dass die Regierung Transparenz immer unterstützt hat.

Thomas Weber hat ein Vertrauensproblem in einer eigenen Abteilung. Als Vorsteherin einer anderen Direktion sind auch Sie gefordert, eine Kultur zu unterstützen, die Missstände wie im Kiga verhindert.

Vertrauen ist ein zentraler Wert. Dieses Vertrauen ist auf beiden Seiten nötig. Deshalb finde ich es ganz schwierig, dass vertrauliche Papiere aus dem Kiga an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das ist für das Vertrauensverhältnis unter den Mitarbeitenden in dieser Dienststelle sicher nicht förderlich. Wie gesagt: Es gibt Mittel und andere Wege für die Mitarbeitenden, sich bei allfälligen Konflikten Gehör zu verschaffen.

Die Partnerschaft mit Basel wird auch im kommenden Jahr ein grosses Thema sein. Gestern orientierten Sie über den künftigen Kulturvertrag. Die Regierungen verhandeln zudem über die Finanzierung der Uni für die Zeit nach 2021.

Das sind keine Verhandlungen, sondern wir arbeiten gemeinsam und intensiv daran. In bikantonalen Arbeitsgruppen werden unterschiedliche Aspekte der gemeinsamen Universitäts-Trägerschaft analysiert. Die Arbeitsgruppe Immobilien untersucht etwa, wie in den vergangenen zehn Jahren Grossprojekte abgewickelt wurden und ob es für künftige Bauten bessere Finanzierungsmöglichkeiten gäbe. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die einen neuen Finanzierungsschlüssel finden soll, der dynamischer und flexibler auf die finanzielle Lage und Wirtschaftskraft der Kantone reagiert. Der Universitätsrat diskutiert zudem im Rahmen der Strategie 2030, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Uni setzen will.

Welchen Finanzierungsschlüssel schlagen Sie bei der Uni vor?

Dazu möchte ich noch nichts sagen. Das ist das Kernthema der laufenden Diskussionen: Welche Faktoren, welche Zahlen werden als Basis für den Finanzierungsschlüssel herangezogen?

Die «Schweiz am Wochenende» hat publik gemacht, dass es bei den Regierungswahlen 2019 keine von den Parteien getragene Bürgerliche Zusammenarbeit (Büza) gibt. An ihrer Stelle gründen Sie mit Ihren Kollegen Anton Lauber (CVP) und Thomas Weber (SVP) ein eigenes bürgerliches Komitee. Weshalb?

Anton Lauber, Thomas Weber, die abtretende FDP-Regierungsrätin Sabine Pegoraro und ich haben in den vergangenen drei Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Wir sind ein tolles Team, sind überzeugt, dass wir gute Arbeit geleistet haben, und wollen deshalb wieder gemeinsam antreten. Dies zusammen mit einem vierten bürgerlichen Kandidaten aus der SVP. Ich bin überzeugt, dass ein überparteiliches bürgerliches Komitee ein gutes Gefäss ist für einen gemeinsamen Wahlkampf.

Das Einvernehmen soll auch mit dem grünen Regierungsrat Isaac Reber bestens sein. Warum holen Sie ihn nicht auch ins Boot? Ein Linker ist er ja bekanntlich nicht.

Das müssen Sie ihn fragen. Er hat ja bereits klargestellt, wieder alleine in den Regierungswahlkampf zu steigen. Die Frage hat sich also so nicht gestellt. Ja, die gute Zusammenarbeit in der Regierung, die ich erwähnt habe, betrifft selbstverständlich auch Isaac Reber. Wir sind ein Team.

Was ist der Unterschied zur bisherigen Büza? Dass es keinen Wahlkampf aus einer Hand von der Wirtschaftskammer geben wird?

Die Frage, wer einen solchen Wahlkampf organisieren kann und soll, muss man sich immer wieder neu stellen. Zudem müssen alle Kandidierenden hinter einer Lösung

stehen können. Ein überparteiliches Komitee, in dem nicht die Präsidenten der bürgerlichen Parteien an der Spitze stehen, ist aus unserer Sicht die beste Lösung. Wie das Komitee den Wahlkampf umsetzen wird, zeigt sich in den kommenden Monaten.

(Hans-Martin Jermann)

