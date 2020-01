Das sind die Plaketten und Sujets des diesjährigen Fasnacht (Teil 1)

Allschwil

«Mir hei sorg zu eusem Dorf, wei Suberi si und gheie dr Abfall in negste Chübel dri. Und wenns denn spöter drückt uf dr Blose, düen mir uf eusi gueti Chinderstube lose. WC het’s überall im Dorf platziert, so dass es jedem längt, au wenn’s pressiert.» Der Sujettext der Liestalerin Denise Steiner-Vogt, die auch die Plakette kreiert hat, zielt darauf ab, dass in der heutigen Zeit Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und die Reduktion von Abfall immer bedeutender werden. Dies nehmen die Gelterkinder Fasnächtler ernst und arbeiten stets auf eine saubere Fasnacht hin.

Die Posse um die mehrmals auf- und wieder abgehängte Fahne an der Weissen Fluh, einer Felswand am Liestaler Hausberg Schleifenberg, ist den meisten Liestalern sauer aufgestossen. So auch dem erst elfjährigen Celio Steiner und seinem Grossvater Jürg «Tschirggi» Steiner. Der kleine Celio hat auf seiner Zeichnung die Szenerie der Fasnächtler, die unter der Fahne den Fahnenmarsch spielen, treffend dargestellt. Der Grossvater hat den Text verfasst mit dem Prolog «Langsam hei mir alli gnue, das Theater an der wysse Flue.»

Muttenz