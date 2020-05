Das sind die schönsten Bergbeizen der Region 2020 – und der neue Pächter auf dem Vogelberg überrascht

Seit dem plötzlichen Tod der Pächterin im letzten Dezember ist der Vogelberg, eine der beliebtesten Bergbeizen in der Region, geschlossen. Vergangene Woche öffnete nun einer die Türen wieder, dessen Lebensweg keinen Moment in diese Abgeschiedenheit auf 1100 Meter über Meer hindeutete: Armin Baumgartner, aufgewachsen im Thurgau, gelernter Koch, Absolvent einer Hotelfachschule, Restaurant- und Hotelbetreiber sowie Ausbildner in der halben Welt, vor allem aber in Afrika, von Kenia über Ruanda bis nach Ägypten, die letzten 12 Jahre in einem Hotel in Ascona tätig.

Erste Fahrt auf Vogelberg war eine Irrfahrt

Dass er, dessen Vorname im Verlaufe der Jahre in andern Erdteilen von Armin zum klangvolleren Armando mutierte, den Vogelberg nie auf dem Kompass hatte, zeigte das erste Kennenlernen. Baumgartner sah die ausgeschriebene Pächterstelle, fuhr im Februar vom Tessin nach Lauwil, in dessen Bann die urige Bergbeiz steht. Dort fragte er nach dem Weg und musste als erste Lektion lernen, dass man von Lauwil nur zu Fuss auf den Vogelberg gelangen kann.